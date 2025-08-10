Världens bästa jobb!

Klippans Redovisning är en liten personlig byrå i centrala Göteborg. Vi är nu tre auktoriserade redovisningskonsulter som brinner för att göra ett väldigt bra jobb och på så sätt ge våra kunder - småföretagarna - redskap för att utveckla sina företag på bästa sätt. Vi behöver nu bli fler och söker därför dig som helst har en grund i en YH-utbildning. Erfarenhet från redovisningsbyrå är positivt men inget krav. Du kommer få en rejäl internutbildning hos oss. Du kommer till en början jobba mest med löpande bokföring för olika företag inom många olika branscher och efterhand även med löner, bokslut och rådgivning. Tjänsten är på heltid eller deltid och tillträds enligt överenskommelse Välkommen med din ansökan till info@klippansredovisning.se