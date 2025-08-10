Världens bästa jobb!

Klippans Redovisningsbyrå KB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-08-10


Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klippans Redovisningsbyrå KB i Göteborg

Klippans Redovisning är en liten personlig byrå i centrala Göteborg. Vi är nu tre auktoriserade redovisningskonsulter som brinner för att göra ett väldigt bra jobb och på så sätt ge våra kunder - småföretagarna - redskap för att utveckla sina företag på bästa sätt.
Vi behöver nu bli fler och söker därför dig som helst har en grund i en YH-utbildning. Erfarenhet från redovisningsbyrå är positivt men inget krav. Du kommer få en rejäl internutbildning hos oss.
Du kommer till en början jobba mest med löpande bokföring för olika företag inom många olika branscher och efterhand även med löner, bokslut och rådgivning.
Tjänsten är på heltid eller deltid och tillträds enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan till info@klippansredovisning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@klippansredovisning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klippans Redovisningsbyrå KB
Åvägen 24 (visa karta)
412 51  GÖTEBORG

Arbetsplats
Göteborg, Gårda

Kontakt
Byråledare
Viktoria Kristiansson
info@klippansredovisning.se
031-141534

Jobbnummer
9451535

Prenumerera på jobb från Klippans Redovisningsbyrå KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klippans Redovisningsbyrå KB: