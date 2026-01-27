Vårdnära servicepersonal/ vaktmästare timanställda
2026-01-27
Transport och logistik
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 700 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vår verksamhet
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 760 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Transport och Logistik är en avdelning inom Serviceavdelningen, Region Uppsala.
Avdelningen ansvarar för olika typer av transport- och servicetjänster inom regionen dygnet runt och består av ca 90 medarbetare.
Vi söker nu medarbetare för timanställning.
Ditt uppdrag
Du kommer att ansvara för servicetjänster inom transport/logistik på Akademiska sjukhuset. Vi har varierande arbetstider och varierande arbetsuppgifter. Några av dina arbetsuppgifter är att ha hand om patienttransporter, förråd, textilier, avfall m.m.Publiceringsdatum2026-01-27KvalifikationerKvalifikationer
• B-körkort
• Genomförd gymnasieutbildning
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• En god fysik då arbetet kräver tunga lyft och att gå långa sträckor.
Meriterande:
• C-körkort
• Truckkort
Din kompetens
Du är mycket servicemedveten och gillar kundkontakter. Då arbetet innebär många sociala kontakter, måste du vara socialt utåtriktad samt ha känsla för att ge god service. Du står med båda fötterna på jorden och har god samarbetsförmåga liksom förmåga att självständigt organisera det dagliga arbetet. Du trivs i en rörlig och stundtals stressfylld miljö samt gillar att ha många bollar i luften. Viktigt för denna tjänst är att du är positiv, noggrann, strukturerad, flexibel samt är en problemlösare. Datorn och dess system är ett arbetsverktyg du använder dagligen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en timanställning med tillträde enligt överenskommelse. Natt- och helgarbete förekommer.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta gärna våra gruppchefer vid eventuella frågor:
Karin Vesterlund på mail karin.vesterlund@regionuppsala.se
(karin.vesterlund@regionuppsala.se
)eller
Christian Stjernberg på mail christian.stjernberg@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel 018- 611 00 00.
Vill du veta lite mer om Fastighet och service innan du söker? Se filmen om oss här: En film om Fastighet och service (https://www.youtube.com/watch?v=8xHwsgikeO8)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
