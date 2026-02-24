Vårdlärare till Vuxenutbildningen
Strängnäs kommun, Vuxenutbildning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Strängnäs Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Strängnäs
2026-02-24
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Vuxenutbildning i Strängnäs
Är du en skicklig pedagog inom vård- och omsorg som har förmågan att arbeta flexibelt och individanpassat utifrån varje elevs behov? Vill du tillsammans med engagerade kollegor vara med och utveckla vår verksamhet? Då är detta en tjänst för dig!
Vuxenutbildningen i Strängnäs består av skolformen komvux (gymnasial, grundläggande, svenska för invandrare och Särskild utbildning. Inom ramen för komvux bedriver vi yrkesutbildning och kurser inom vård- och omsorg på gymnasial nivå.
Vuxenutbildningens elever utgör en mycket heterogen grupp med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter. Utbildning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorg är en central del för samhällets och kommunens framtid och vi värnar om vår yrkesutbildning.
Intresset för vår vårdutbildning växer - därför rekryterar vi nu två nya vårdlärare till vår verksamhet!Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu två lärare i vård- och omsorg! Undervisningen består av både gruppundervisning, handledning, validering och distansundervisning. Som en del i vård- och omsorgscollege är en nära samverkan med andra verksamheter central, t ex gällande APL. Som lärare förväntas du också ta en aktiv del i verksamhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* lärarlegitimation med behörighet inom vård- och omsorg. Du behöver ha behörighet inom sjukvård och medicin.
* god vana av att använda IT som ett stöd i arbetet då vi använder lärplattformen itslearning som pedagogiskt verktyg.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har/är:
* utbildad sjuksköterska
* kompletterande utbildning inom psykiatri/psykologi
* erfarenhet av vuxenundervisning inom kommunal vuxenutbildning (komvux)
* erfarenhet av validering
* erfarenhet av distanspedagogik/ distansundervisning
* arbetat med elever i behov av särskilt stöd
* arbetat i en mångkulturell miljö
* praktisk arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg
* behörighet i ytterligare ämnen.
Du som sökande bör ha bred kompetens från vård- och omsorgsområdet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vi söker dig som har förmåga att arbeta flexibelt och individanpassat utifrån varje elevs behov och ser fram emot att samarbeta och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "69/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning Arbetsplats
Strängnäs kommun, Vuxenutbildning Kontakt
Biträdande rektor
Rose-Marie Heiskanen 0152-297 99 Jobbnummer
9760096