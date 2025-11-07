Vårdlärare
Nyköpings kommun - Campus Nyköping / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nyköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nyköping
2025-11-07
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Campus Nyköping i Nyköping
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi Vårdlärare till Campus.
Campus Nyköping utvecklar och erbjuder utbildningar och projekt som ger studerande och arbetsmarknad efterfrågad kompetens. Med hjälp av vårt stora nätverk av arbetsgivare, högskolor och myndigheter fångar vi upp framtidens behov inom olika yrken. Resultatet är verklighetsförankrade utbildningar där lärandet ofta leder till jobb, som i sin tur leder till tillväxt och utveckling i vår region. Här finns studerande på universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, gymnasiala yrkesutbildningar samt lärvux och sfi. Campus Nyköping hanterar också feriepraktik för ungdomar och det kommunala aktivitetsansvaret.
Med engagerad personal, inspirerande miljö och en välkomnande stad alldeles intill, är Campus Nyköping en levande mötesplats där var och en kan påbörja resan mot ett nytt liv. Campus Nyköpings organisatoriska värdeord är värdskap, kvalitet och samverkan.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Campus Nyköping söker dig som vill vara med och utveckla morgondagens vårdutbildning för vuxna. Du är intresserad av elevens lärande och vill vara med och utveckla pedagogiska metoder så att alla elever får bästa förutsättningar att lyckas med sina studier. I uppdraget igår att utbilda och validera studerande i olika vårdämnen inom yrkespaketet Undersköterska. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och uppföljning av lektioner. I tjänsten ingår även praktikbesök och samverkan med andra aktörer och lärare. Det är ett stimulerande uppdrag där du utifrån stort eget ansvar är med och utvecklar verksamheten. I din roll som vårdlärare ingår du i ett team tillsammans med andra yrkeslärare.Kvalifikationer
Du är legitimerad yrkeslärare med behörighet att bedriva undervisning inom vård och omsorg eller har annan utbildning i grunden som ger dig förutsättningar för undervisning av blivande undersköterskor. Du ska ha förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har tidigare erfarenhet av IT baserad undervisning och kan använda digitala hjälpmedel som ett naturligt inslag inom lärandet. Du har mångårig praktisk erfarenhet från sjukvårdsyrket. Erfarenhet av validering, distansutbildning, vuxenutbildning och god insikt i social omsorg exempelvis LSS och bistånd är meriterande. Du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.
• Du är prestigelös, flexibel och en självgående lagspelare.
• Du har en förmåga att hantera nya situationer och lösa komplexa problem.
• Du ser möjligheter i förändringar.
Tjänsten är en semestertjänst, heltid 40 timmar per vecka.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940) Arbetsplats
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Kontakt
Rektor
Peter Ivarsson peter.ivarsson@nykoping.se 0155-24 87 38 Jobbnummer
9592997