Chaufförer till Bussgods Skellefteå
Bussgods i Norr AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2026-06-05
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Vill du ha ett roligt och varierande jobb, brinner för Norrland och vill bidra till en väl fungerande logistik och snabba transporter? Kom och jobba med oss på Bussgods i Norr!
Vi växer med nya uppdrag och söker därför fler medarbetare till Bussgods i Skellefteå.
Arbetet på Bussgods i Skellefteå är ett omväxlande arbete som ställer höga krav på service och ansvarskänsla. Arbetet innebär distribution i Skellefteå med omnejd, kassahantering och försäljning samt att vara behjälplig vid lastning och lossning av bussar.
Arbetspass utlägges enligt roterande schema förlagda måndag – söndag mellan kl 7-22. Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
För rollen krävs att du har giltigt B-körkort. Meriterande om du även har C-kort, YKB, och truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är inte vad du har gjort innan utan vi ser hellre att vi hittar rätt person som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Du som söker är flexibel, serviceinriktad och ansvarstagande. Då det ingår daglig kundkontakt i rollen är det viktigt att du är social och utåtriktad.
Erfarenhet av distribution är meriterande.
Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket då många kontakter sker över telefon och det är viktigt att all dokumentation är korrekt och tydlig.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tjänsterna är tillsvidaretjänster på heltid med start 1 september.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Skicka därför in din ansökan så snart du kan.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning.
Om du har frågor om tjänsten kan du skicka ett mail till jobb@bussgods.se
– märk mailet med "Skellefteå"
Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som transporterar åt både företag och privatpersoner. Till största del sker detta i befintlig busstrafik med bussar som kör efter tidtabell. Detta gör Bussgods till ett av de miljövänligaste transportalternativen, då man kör både passagerare och paket på samma gång. Bussgods i Norr AB är ägt av Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och Länstrafiken i Norrbotten AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: jobb@bussgods.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skellefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bussgods i Norr AB
(org.nr 556036-3284)
Södra Järnvägsgatan 29 (visa karta
)
931 29 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bussgods Skellefteå Jobbnummer
9950425