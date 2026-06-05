Kantpressare sökes i Borås
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Borås
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vår kund i Borås befinner sig i en expansiv fas med fokus på modernisering och utveckling av sin produktion och söker därför en erfaren kantpressare till sin plåtverkstad.Om tjänsten
Hos vår kund arbetar du med legotillverkning inom tunnplåtsbearbetning där variationen mellan produkter och kundorder är stor. Du kommer att arbeta självständigt med ställning, programmering och körning av kantpressar samt tillverkning av detaljer utifrån ritning. Produktionen präglas av mindre till medelstora serier, vilket innebär att omställningar, problemlösning och teknisk förståelse är en naturlig del av vardagen.
Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med investeringar, modernisering och fokus på framtiden. För dig som vill vara med och påverka arbetssätt, bidra med erfarenhet och utvecklas tillsammans med verksamheten finns här en långsiktig möjlighet i en stabil verkstadsmiljö.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kantpressning och som känner dig trygg i att självständigt ställa och köra maskiner. Du har god ritningsförståelse, ett kvalitetstänk och trivs i en produktion där noggrannhet är lika viktigt som effektivitet. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och tycker om att samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du vill vara med på en utvecklingsresa där nya investeringar och modernisering av produktionen kommer att vara en viktig del av framtiden.Kvalifikationer
• Erfarenhet av kantpressning inom plåtbearbetning
• Erfarenhet av att ställa och programmera kantpressar
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Behärskar svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• Erfarenhet av Amada kantpressar
• Erfarenhet från legotillverkning
• Erfarenhet av tunnplåtsbearbetning
• Truck- och traverskort
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående, eller efter överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Simon Persson, simon.persson@ikett.com
.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven. Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9950439