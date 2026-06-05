C-Chaufför med servicekänsla? Sök till Lastbilsstation i Luleå!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2026-06-05
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Trivs du bakom ratten och gillar ett arbete där ansvar, service och struktur står i fokus? Hos Lastbilsstation får du en varierad vardag med fasta körningar, tydliga rutiner och möjligheten att bli en viktig del av ett väletablerat transportbolag i Norrland. Lastbilsstation söker nu en engagerad och ansvarsfull C-chaufför som vill vara med och stärka verksamheten i Luleå.
Om rollen
I rollen som chaufför hos Lastbilsstation blir du en viktig del av den dagliga logistikkedjan. Dina arbetsuppgifter består främst av distribution och transporter enligt planerade rutter med fasta körningar och tydliga upplägg. Du utgår från terminalen i Luleå och arbetar i en verksamhet där struktur, ansvar och god service står i fokus. Här får du en ordnad introduktion och upplärning för att känna dig trygg i din roll och snabbt komma in i arbetet.
Vi söker dig som har:
C-körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Din personlighet
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett gott ordningssinne. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Vidare tror vi att du är serviceinriktad, flexibel och har en positiv inställning till arbetet.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg bakom ratten, kunna hantera ett stundtals högt tempo och uppskatta ett arbete där dagarna varierar.
Lastbilsstation erbjuder:
Ett stabilt och väletablerat bolag med stark lokal förankring
Tydliga arbetstider och bra struktur i verksamheten
Fasta körningar och planerade rutter
Ordnad introduktion och upplärning
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person
En viktig roll i ett växande företag med hög efterfrågan
Praktisk information
Arbetsort: Luleå
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag till fredag 07.00-16.00
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Svensk Cater samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Lövgren matilda.lovgren@norraresurs.se
eller på 070-366 63 85.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Lastbilsstation Luleå!Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Betongvägen 36 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lastbilsstation Jobbnummer
9950448