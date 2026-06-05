Vi söker våtlackerare till kund i Skillingaryd
Posti Logistics Staffing AB / Lackerarjobb / Jönköping Visa alla lackerarjobb i Jönköping
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren våtlackerare som vill ta ett helhetsansvar för vår kunds lackeringsavdelning. Rollen innebär att du självständigt planerar, förbereder och genomför lackeringsarbeten med fokus på hög kvalitet och ett effektivt arbetsflöde.
En betydande del av arbetet består av förberedande moment såsom slipning, spackling, rengöring, maskering och andra ytbehandlingar som krävs för att skapa ett förstklassigt slutresultat. Du ansvarar därefter för hela lackeringsprocessen, från färgberedning och applicering till kvalitetskontroll av färdiga detaljer. I tjänsten ingår även ansvar för den dagliga driften av lackeringslinan samt att säkerställa att utrustning, material och processer fungerar på ett optimalt sätt.
Arbetet omfattar huvudsakligen lackering av komponenter och produkter till industrin där noggrannhet, yrkesstolthet och känsla för finish är avgörande.Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av våtlackering och som känner dig trygg i att arbeta självständigt med hela processen från förarbete till färdig produkt. Du har god förståelse för material, färgsystem och ytbehandling samt vet vilka krav som ställs för att uppnå ett hållbart och professionellt resultat.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs med att ta eget ansvar, planera ditt arbete och fatta beslut inom ditt område. Eftersom du kommer att vara den drivande personen på avdelningen är det viktigt att du är självgående, initiativrik och har förmågan att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av industriell våtlackering eller liknande verksamhet. Du behärskar svenska i tal och skrift och har ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och ordning.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9950446