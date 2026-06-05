Timanställd med fokus på tjejverksamhet till Fisksätra fritidsgård
Stiftelsen Fryshuset / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Nacka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Nacka
2026-06-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset i Nacka
, Avesta
, Flen
, Upplands-Bro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en trygg, kreativ och utvecklande plats för unga tjejer i Fisksätra? Fisksätra fritidsgård söker nu en engagerad fritidsledare med särskilt ansvar för vår tjejverksamhet!
Om Fryshuset och Fisksätra fritidsgård
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas – från kultur och idrott till sociala projekt som möter samhällets utmaningar.
Fisksätra fritidsgård är en del av Fryshusets verksamhet i Nacka och riktar sig till unga i åldern 13–19 år. Fritidsgården är en trygg mötesplats där unga får utforska sina intressen, bygga relationer och utvecklas som personer. Vi arbetar främjande och relationsbaserat med fokus på att unga ska känna sig sedda, hörda och ha möjlighet att påverka sin vardag.
Om rollen
Som timanställd fritidsledare med ansvar för tjejverksamheten arbetar du nära ungdomarna och är med och bygger upp en levande verksamhet med särskilt fokus på att skapa trygga och inkluderande rum för tjejer.
Tjänsten innebär arbete ca 25 timmar per vecka. Du jobbar i snitt 3 kvällar per vecka och 1-2 eftermiddagar (kl 12 och framåt).
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Arbeta operativt med målgruppen under eftermiddagar, kvällar och ibland helger
• Planera, marknadsföra, genomföra och följa upp aktiviteter riktade särskilt till tjejer
• Leda gruppverksamhet för tjejer på fritidsgården
• Vara en trygg och närvarande vuxen som bygger relationer med unga
• Samarbeta med kollegor i Fisksätra samt med andra verksamheter inom Fryshuset
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för att jobba med unga – särskilt tjejer – och som har ett inkluderande och normmedvetet förhållningssätt. Du är kommunikativ, trygg i dig själv och har lätt för att bygga relationer. Du är initiativrik, kreativ och har god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
• Minst 1 års erfarenhet av arbete med ungdomar
Meriterande:
• Fritidsledarutbildning eller annan relevant utbildning (kan vara pågående)
• Erfarenhet av att leda dialoggrupper med unga
• Kunskap om normkritik och ett inkluderande bemötande
• Erfarenhet av att arbeta med HBTQ+-ungdomar
• Eget intresse eller passion att bidra med (t.ex. musik, dans, idrott, hantverk, samhällsfrågor m.m.)
• Intresse för eller vilja att lära sig om kampsport, då en av våra tjejverksamheter har fokus på kampsport och självförsvar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten i korthet
• Omfattning: Behovsanställning, ca 3 pass per vecka (eftermiddag/kväll/helg)
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Arbetsplats: Fisksätra fritidsgård
• Kollektivavtal: Fremia – Kommunal
Rekrytering sker löpande med intervjuer under vecka 26.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Vill du vara med och göra skillnad i unga tjejers liv?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
, https://fryshuset.se/
Hamnvägen 7, 133 42 (visa karta
)
133 42 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Kontakt
Katarina Granander katarina.granander@fryshuset.se Jobbnummer
9950429