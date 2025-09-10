Vårdenhetschef till operation 1
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA) har i uppdrag att bedriva avancerad vård av hög kvalitet.
Området har cirka 300 medarbetare och omfattar intensivvårdsavdelning, operationsavdelningar, postoperativ avdelning, endoskopiavdelningar, sterilteknik och en smärtenhet. Varje år utförs cirka 10 000 operationer, 800 patienter intensivvårdas samt 7000 endoskopiska undersökningar/behandlingar genomförs.
Operation 1 bedriver planerad och akutverksamhet under dygnets alla timmar. Enheten har elva operationssalar med operationsverksamhet inom specialiteterna kirurgi, urologi, gynekologi, ortopedi samt öron-näsa-hals.
Enheten består av cirka 100 medarbetare inom yrkesprofessionerna operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, sektionsledare, undersköterskor och medicinsk sekreterare. Medarbetargruppen präglas av hög andel specialistutbildade, varierande grad av erfarenhet och högt tempo.
Om vår lediga tjänst
I denna tjänst kommer du tillsammans med befintliga två vårdenhetschefer ha delat ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på att ge en trygg och säker vård. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde AnOpIVA och arbetar nära övriga nio chefer för att driva verksamhetsområdets strategiska utveckling. I din roll ingår, utöver nära dialog och planering för utvecklingen av dina medarbetare, även rekrytering, kompetensförsörjning samt förbättrings- och utvecklingsarbete.
Du kommer ha ett nära samarbete med verksamhetsområdets utvecklingscontroller, ekonomicontroller, HR-partner och ledningsstöd.
Du är direkt underställd verksamhetschef för verksamhetsområde AnOpIVA.Profil
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård eller likvärdig som arbetsgivare bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av ledarskap, gärna i form av tidigare chefsuppdrag. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från operationsverksamhet.
Vi förutsätter att du har goda ledaregenskaper och har en förmåga att inspirera, engagera och skapa delaktighet i såväl det dagliga arbetet som i komplexa situationer. Förändringsledning och utveckling är naturliga delar av ditt chefskap och du tar vara på dina medarbetares kompetens och uppmuntrar till deras förmåga att driva förändrings- och förbättringsarbeten på enheten. Inom ramen för omställningen av sjukvården förväntas du ta ansvar i resan att utveckla verksamheten mot nya arbetssätt. Du har förmågan att verka i komplexa sammanhang, se helheten och arbeta utifrån det strategiska arbetsgivarperspektivet. Kommunikation och lyhördhet är starka sidor hos dig och med ditt närvarande ledarskap bidrar du till ett gott arbetsklimat. Som person har du lätt för att samarbeta och skapa goda och långvariga relationer i såväl interna som externa konstellationer. Vidare är det som chef av stor betydelse att du är en balanserad person som har förmågan att bibehålla lugn och engagemang i utmanande situationer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och vi värdesätter egenskaper som går i linje med VGR:s chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Intervjuer planeras genomföras 6/10 och 7/10. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Tester är bokat 15/10.
Varmt välkommen med din ansökan!
