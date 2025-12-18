Vårdenhetschef till neurologmottagningen
Välkommen till neurologmottagningen! Vi är en poliklinisk verksamhet inom det neurologiska specialistområdet med ansvar för Gästriklands och norra Hälsinglands patienter. I uppdraget ingår även att tillgodose behov av psykosocial hälsa och rehabilitering. På mottagningen tar vi emot patienter inom ett brett spektra av neurologiska diagnoser, så som exempel MS, Parkinson och ALS.
Här arbetar strax över tjugo medarbetare, inom ett flertal yrkesprofessioner. Arbetet sker i nära samarbete med neurorehabteam, för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Här finns även dagvård där vi tillhandahåller behandling för flertalet av våra patienter. Du möts av en engagerad medarbetargrupp med hög samlad neurologisk kompetens. Vi är stolta över vår verksamhet och det arbete vi utför.
Nu söker vi en vårdenhetschef som vill leda och utveckla en arbetsplats där vi tillsammans skapar bästa möjliga vårdkvalitet för våra patienter.
I den här rekryteringen samarbetar Region Gävleborg med OnePartnerGroup och du kommer att bli anställd hos Region Gävleborg.
Vi erbjuder dig ett omväxlande chefsuppdrag, där du har ett samlat ledningsansvar för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi, patientsäkerhet samt verksamhetsutveckling och allt som följer med detta.
Som vårdenhetschef kommer du att
• planera, leda och följa upp neurologmottagningens verksamhet utifrån fattade beslut, verksamhetsplaner, policydokument och enhetsspecifika mål
• arbeta med daglig styrning och ledning samt samverkansfrågor av olika slag
• arbeta aktivt tillsammans med dina medarbetare för en god arbetsmiljö som bidrar till arbetsglädje, samarbete och utveckling
• påverka och driva utveckling i stort som smått inom många kontaktytor
• ingå i verksamhetsområde specialmedicins ledningsgrupp, där du tillsammans. med chefskollegor och övriga stabsfunktioner ansvarar för helheten.
Hos oss får du
• ett meningsfullt arbete i ett spännande utvecklingsskede i att möta dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt
• ett gott kollegialt stöd med hög kompetens för dig att tillgå, såsom chefsstöd, ekonom och HR-partner samt dina chefskollegor inom verksamhetsområdet
• möjlighet att utvecklas i ditt chef-/ledarskap genom mentorskap, handledning och annan fortbildning inom chef-/ledarskapsområdet
• möjlighet att kombinera chefsrollen med en viss del kliniskt arbete inom din grundproffession efter diskussion.
Möt några av våra chefer och medarbetare!
Våra anställningsförmåner inom Region Gävleborg!
Här kan du läsa mer om t.ex. semester, friskvård och förmånscykel:
Vi söker dig som är tydlig och trygg i ditt ledarskap, där du är lyhörd för medarbetarnas och verksamhetens behov samtidigt som du vågar utmana och vid behov förändra arbetssätt och rutiner. Ditt ledarskap präglas av att vara en närvarande ledare. Du sätter stort värde i att motivera, bygga relationer och samarbeten för att skapa tillit och förtroende hos arbetsgruppen. Du ser till helheten och anger riktningen, samtidigt som du har intresse för de olika professionernas utmaningar.
Du är bekväm i en beslutsfattande roll och står stadigt och är uthållig även i motgång och förändringsarbete. Andra kompetenser som är viktiga är din förmåga att leverera utifrån överenskomna målsättningar. För att trivas hos oss är det även viktigt att du har ett förhållningssätt som präglas av nytänkande och framåtanda, med vilja och mod att driva utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid dina ledaregenskaper, utifrån vad chefsuppdraget kräver.
För tjänsten krävs
• utbildning på högskolenivå
Meriterande
• ledarerfarenhet från chefsroll eller annat ledande uppdrag är starkt meriterande.
• utbildningsbakgrund inom hälso- och sjukvård.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
• Chefsuppdraget inom Region Gävleborg innebär en tillsvidareanställning i grundprofessionen, med ett tidsbegränsat chefsförordnande, med möjlighet till förlängning.
