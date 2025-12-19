Vårdenhetschef / Chefbarnmorska
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus.
Akutsjukvården står i centrum och utgörtillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi har även en av Sveriges största förlossningskliniker. Vi söker nu en Vårdenhetschef / Chefbarnmorska till BB SÖS - Förlossning plan 1 och 2.
Utifrån verksamhetsområdets mål ansvarar du för personalledning, kvalitetsarbete, planering, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och ekonomi. Tillsammans med medarbetare, chefskollegor och medicinskt ansvarig läkare arbetar du för högkvalitativ omvårdnad och utvecklingen av flöden och arbetssätt. Detta innebär att du behöver stödja medarbetarna i den dagliga verksamheten samt föra ett förbättringsarbete, samt arbeta med patientsäkerhetsfrågor. Som vårdenhetschef för ditt verksamhetsområde är du förstalinjens chef för omvårdnadspersonalen. Du rapporterar till Vårdchef Obstetrik.
Vi erbjuder dig ett spännande och betydelsefullt uppdrag där du får stöd i ditt ledarskap och möjlighet att utvecklas.
Tillsammans med övriga chefer och vårdchef ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten för omvårdnadspersonalen och patienterna. Du har stöd av enhetsledare, bemanningsassistenter, omvårdnadsledare och universitetsbarnmorska, samt stödfunktioner som verksamhetsutvecklare, controller och HR.
I chefsgruppen arbetar vi nära varandra och tar tillvara medarbetarnas kompetens och idéer för att driva verksamheten framåt. Vi strävar efter att skapa engagemang och delaktighet och motivera personalen till både verksamhetsutveckling och egen kompetensutveckling.
Du ingår i den obstetriska ledningsgruppen tillsammans med övriga chefer och medicinskt ledningsansvariga läkare. Du är närmaste chef för en grupp medarbetare och har ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhet.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. I uppdraget ingår även klinisk tjänstgöring, omfattning sker enligt överenskommelse.
På Södersjukhuset lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Därför ser vi att du är en god förebild och har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat i arbetsgruppen. Vi ser även att du är en driven och kommunikativ ledare som känner sig trygg i chefsrollen, för att du på detta sätt ska kunna motivera dina medarbetare för att nå våra gemensamma mål. Till dina personliga egenskaper ser vi även att du har beslutsförmåga, lyhördhet och prestigelöshet samt förmåga till ett coachande ledarskap. Du har helhetsperspektiv på verksamheten samt fallenhet att kunna se och företräda enskilda medarbetare och gruppers behov. Erfarenhet av förändringsarbete är önskvärt. Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska eller annan relevant hälso- och sjukvårdsutbildning.
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Att i erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån behov. Som ny chef få du även ta del av ett chefsintroduktionsprogram och det finns goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsyn
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. Din ansökan är inte komplett utan bifogat examensbevis samt CV. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och ser fram emot din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
