Vårdbiträden sökes
Karriärguiden Group Sweden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-13
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta vårdbiträden för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Har erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har gått vård- och omsorgsutbildning eller har arbetslivserfarenhet från hemtjänst eller äldreboende. Vi välkomnar också dig som är i början av din karriär och vill lära dig mer.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i grupp tillsammans med undersköterskor och annan personal, men du är också trygg i att arbeta självständigt när arbetsuppgifterna kräver det.
Är flexibel och serviceinriktad. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och möter varje vårdtagare med tålamod och en vilja att hjälpa till i vardagen.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, då kommunikation med vårdtagare och kollegor är avgörande för en trygg och säker vård.
Har patienten i fokus. Du har ett varmt och empatiskt bemötande och brinner för att sätta guldkant på tillvaron för de du hjälper.
Exempel på arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad: Stötta vårdtagaren med den dagliga livsföringen, såsom personlig hygien, på- och avklädning samt toalettbesök.
Serviceinsatser: Hjälpa till med vardagliga sysslor som städning, tvätt, inköp och bäddning (främst inom hemtjänst).
Måltidsstöd: Förbereda frukost och mellanmål, duka fram samt ge stöd vid måltider.
Social samvaro: Vara ett socialt sällskap, följa med på promenader, läsa tidningen eller delta i gemensamma aktiviteter för att minska ensamhet.
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars
Alternativt på info@medrekmassan.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9742235