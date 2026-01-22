Vårdadministratör till Vårdcentralen Ljungsbro
2026-01-22
Vårdcentralen Ljungsbro är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 33 andra regiondrivna vårdcentraler.
Vårdcentral är belägen i utkanten av Linköping med vackra, natursköna omgivningar. Här har du möjlighet att ta en promenad på lunchen längs Göta kanal.
Vi är idag cirka 45 medarbetare med bred kompetens inom yrkeskategorierna och en god struktur i arbetet. Vi har som mål att alla medarbetare ska trivas på arbetet och är övertygade om att det märks i patientkontakten.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vårdcentralen har idag cirka 10 900 listade patienter med specialistmottagningar inom barn-hälsovård, diabetes, äldrevård, astma/KOL, sår- och fotvård samt inkontinens. Vi har arbets-terapeut och fysioterapeuter i våra lokaler som inbjuder till nära och informellt samarbete. Vi har också dietist och en samtalsmottagning med samtalsterapeut, rehabkoordinator, psykiatrisjuksköterska och psykolog.
Vår ambition är att erbjuda våra patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team för att värna om kontinuiteten och stärka samhörigheten. Vi har väl inarbetade rutiner kring uppföljning av våra svårast sjuka patienter inklusive utarbetade ansvarsområden för att driva utvecklingen framåt. Vid Vårdcentralen Ljungsbro ser vi positivt på forskning. Vi tar emot studenter och utbildningsläkare och får återkommande goda vitsord från våra adepter som många gånger aktivt söker sig tillbaka till oss för fortsatta placeringar och anställningar.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmånerhos oss.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som vårdadministratör kommer du få sedvanliga men också varierande arbetsuppgifter, egna ansvarsområden för olika administrativa uppgifter utöver journalskrivning och arbete i receptionen. Vårdadministratörerna har dagligen ett nära samarbete med varandra och har regelbundna möten på vårdcentralen. Vi anpassar din introduktion efter din erfarenhet och dina behov, för att du ska bli trygg i din yrkesroll.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör. Erfarenhet av primärvård, Cosmic och andra relevanta IT-system i Region Östergötland är meriterande. Vidare behärskar du svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Som person är du van vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du är ansvarstagande, strukturerad, serviceinriktad och lyhörd. Du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Du har ett intresse för utvecklingsarbete och vill vara med och påverka vårt framtida arbete med idéer och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat till och med 31 december 2027. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Vårdcentralen Ljungsbro Kontakt
Vårdenhetschef Kajsa Klashed kajsa.klashed@regionostergotland.se Jobbnummer
9700014