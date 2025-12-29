Vårdadministratör
Välkommen till vårdadministratörsgruppen på Mag-tarmmedicinska kliniken
Vill du arbeta på en växande klinik med stark gemenskap, utvecklingsfokus och god arbetsmiljö? Då kan du vara den vårdadministratör vi söker till mag-tarmmedicinska kliniken!
Vårt erbjudande
Mag-tarmmedicinska kliniken (MT-kliniken) är universitetssjukhusets specialistklinik för medicinska sjukdomar i mag-tarmkanalen samt hormonproducerande organ.
Kliniken omfattar öppenvårds-mottagning, dagvård, slutenvårdsavdelning, neurogastrologimottagning och endoskop-imottagning.
Vi erbjuder sjukvård, omvårdnad och utbildning med fokus på kompetens, empati och forskning,
i ett gott arbetsklimat. Vi är särskilt stolta över vårt kontinuerliga förbättringsarbete där arbetsmiljö och patientnytta står i centrum.
Kliniken har cirka 130 medarbetare, bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, kurator, psykolog, fysioterapeuter och vårdadministratörer.
Vi har vårdadministratörer verksamma inom mottagning och avdelning samt delvis på distans.
Är du självständig men trivs med att arbeta i team, är detta en arbetsplats för dig. Vår vård-administratörsgrupp består idag av 8 medarbetare och hos oss får du goda möjligheter att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och rutiner framåt. Lösningsfokus och god service är starka drivkrafter i gruppen.
Vi värnar om vår arbetsmiljö och kännetecknas av ett öppet klimat, god kollegial omtanke och arbetsglädje. Vi är väldigt måna om att bevara den fina arbetsmiljön i vår vårdadministratörs-grupp. Att hjälpa varandra är en självklarhet. Möjlighet finns att arbeta på distans 1-2 dagar per vecka.
Som nyanställd får du en gedigen introduktion under 6 månader. Under den första månaden sker veckovisa avstämningar med chef. Därefter får du en handledare anpassad efter din bakgrund och erfarenhet. Introduktionen är omfattande eftersom alla vårdadministratörer hos oss ska kunna jobba utifrån en gemensam bas, som innefattar:
Journaldokumentation/diktatskrivning.
Bokningsunderlag ICD- och KVÅ-kodning.
Registrering av remisser och remissvar inom samtliga sektioner.
Posthantering.
Alla våra vårdadministratörer är och ska även fungera som handledare för studenter och delar på ansvaret för LIA-studenter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Journalskrivning mot alla klinikens sektioner där du rullar på ett skrivschema som läggs i TESSA.
• Posthantering (cirka en dag per vecka).
• Service och administrativt stöd till vårdpersonal.
• Möjlighet till egna ansvarsområden.
Om dig
Examen som vårdadministratör eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av medicinsk dokumentation inom mag-tarmsjukdomar.
Kunskap i journalsystemet Cosmic.
Kodningsutbildning.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Handledarutbildning för vårdadministratör.
Vi söker dig som trivs i rollen som vårdadministratör och som bidrar med en positiv inställning.
Du arbetar gärna i grupp men har också förmåga att självständigt planera, prioritera och ta ansvar för ditt arbete. Du är stresstålig, flexibel och har lätt för att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Med ett tydligt servicetänk gentemot både kollegor och patienter tar du egna initiativ och framförallt bidrar aktivt till en god stämning och en hållbar arbetsmiljö.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
