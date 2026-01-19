Värd Härnösands Konsthall, extrapersonal
2026-01-19
Härnösands Konsthall visar ett antal samtidskonstutställningar med professionella konstnärer varje år. Konsthallen är ett fönster mot det som händer på dagens konstscen, både regionalt och nationellt. Med hjälp av digitala verktyg genom exempelvis filmer tillgängliggörs utställningarna även för dem som inte har möjlighet att se dem på plats.
Konsthallen är hemvist för konstnärliga och kulturella events som tangerar konstfältet till exempel performance inom dans och musik, föredrag och konstnärssamtal. Konsthallen deltar aktivt i kommunens arrangemang på och runt om torget och erbjuder guidade offentliga visningar och aktiviteter för skolor, familjer och mindre grupper.
Konsthallens ansvarar för Härnösands kommuns inköp av konst och ansvarar för att placera konst i kommunens lokaler. Konsthallen ansvarar också för Qvistska samlingen, en donation till Härnösands stad av syskonen Nils och Elna Qvist. Samlingen omfattar allt ifrån namnkunnig konst till silver, porslin, tenn, textil och möbler från 1700 och 1800-talet.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov, dag som helg och vill bli en i vårt team. Som värd representerar du konsthallen och är den förste som tar emot och möter besökarna. I arbetsuppgifterna ingår hjälpa till med att svara på frågor rörande konsthallens verksamhet, den offentliga konsten runt konsthallen samt den turistinformation vi erbjuder via vår Service point. Du ger även guidade visningar utifrån våra aktuella utställningar och Qvistska samlingen.
Värden har uppsikt över konsthallens offentliga utrymmen och ombesörjer att utställningarna har rätt information och att tekniken fungerar. Det är också du som öppnar och stänger konsthallen samt ansvarar för telefon, posthantering och butiken.
Kvalifikationer
Du har pågående eller avslutad universitetsutbildning inom ett konst/kulturområde. Du har ett uttalat intresse för kultur generellt och konst i synnerhet. Du kan uttrycka dig väl i tal på svenska och engelska och vara bekväm med att tala inför grupper och hålla i offentliga visningar. Du är trygg med att hantera teknik som krävs för att konsthallen ska kunna vara öppen, till exempel utställningsteknik.
Meriterande
Då vi har många turister under sommaren är det meriterande om du talar fler språk än svenska och engelska. Erfarenhet av arbete inom yrken som kräver hög kundservice eller erfarenhet av receptionsarbete, eller på konsthall, museum eller liknande. Kunskap inom konst, arkitektur, kulturvetenskap, design, historia. Verksam konstnär.
Personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad och social, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att ge service till besökare. I stressade situationer är du lugn, stabil och fokuserar på rätt saker och kan lätt anpassa dig efter olika omständigheter. Du är självgående, ser och tar ansvar för din dina arbetsuppgifter och vad som behöver göras.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten. Härnösands kommun strävar efter en jämn könsfördelning på våra arbetsplatser.
Övrig information
Omfattning: Timmar vid behov, helgtjänstgöring ingår.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
