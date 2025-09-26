Vänsterpartiet Gävleborg söker valombudsperson
2025-09-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vi vill bygga ett bättre och mer jämlikt samhälle. Vill du vara en del av det?
Vänsterpartiet Gävleborg söker nu en av de viktigaste funktionerna för Vänsterpartiets valrörelse i Gävleborg; en valombudsperson som tillsammans med vår ordinarie ombudsperson, valledning och distriktsstyrelse kommer att ansvara för att planera, organisera och genomföra Vänsterpartiet Gävleborgs valrörelse 2026. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår ordinarie ombudsperson samt med Vänsterpartiets politiska sekreterare i regionen, distriktsstyrelsen och med våra tio partiföreningar i Gävleborg.
I tjänsten ingår både strategiska och praktiska uppgifter som bland annat att identifiera målgrupper och jobba med strategiskt och utåtriktat arbete för att nå dessa. Exempelvis genom planering och organisering av aktiviteter för hela länet. Det kan också handla om en betydande del extern kommunikation, därför är det viktigt att du delar Vänsterpartiets värderingar och det är också önskvärt att du har god kunskap om partiets politik sedan tidigare.
I den externa kommunikationen kan det ingå allt från författande av debattartiklar till att producera material för utdelning, till sociala medier eller anordna utåtriktade aktiviteter.
Vi söker därför en person som är en god organisatör, strateg och kommunikatör som är bra på att samarbeta. För att trivas i rollen behöver du vara självgående, pålitlig och ha stor initiativförmåga, samtidigt som du är en lagspelare som gillar att samarbeta med andra. Du är bra på att motivera andra människor och har lätt för att prata med folk. Eftersom du kommer att vara en nyckelperson i valrörelsen måste du klara av att ha många processer i gång samtidigt. Du är flexibel och kreativ.
Det kommer också ingå en del praktiska uppgifter som att vara ansvarig eller behjälplig gällande planering och genomförandet av olika evenemang hela i länet.
Till stor del kommer arbetet ske i samverkan med partiföreningarna i hela länet så det innebär resor samt kvälls- och helgstjänstgöring så B-körkort är ett krav. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
• Planera och organisera aktiviteter i Vänsterpartiets valrörelse i Gävleborg, t.ex affischering, dörrknackning, debatter, flygbladsutdelning, evenemang, studier.
• Peppa partiföreningarnas medlemmar att delta i aktiviteterna, och till att själva planera och genomföra aktiviteter.
• Själv delta i en del av aktiviteterna.
• Ta fram/producera material för utdelning och till sociala medier.
• Digital kommunikation på Vänsterpartiet Gävleborgs sociala medier och hemsida, och ge stöd till partiföreningarna i deras digitala kommunikation.
Krav
• B-körkort
• Kunskaper i digital kommunikation
• Bra på att organisera
• Strukturerad
• Lagspelare
• Självgående
• Delar Vänsterpartiets värderingar
Meriterande
• Tillgång till bil
• Erfarenhet från styrelsearbete eller arbete inom Vänsterpartiet eller närliggande organisation
• Erfarenhet av politisk organisering
• God kunskap om Vänsterpartiets politik
Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA). Tillträde och omfattning på anställning sker enligt överenskommelse men önskvärt tillträde är 2 mars 2026 till 30 september och en tjänstgöringsgrad på heltid, 100 procent, vilket innebär 37,5 timmar/vecka.
Kvälls- och helgarbete är vanligt förekommande.
Anställningen har målstyrd arbetstid vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att i dialog med arbetsgivaren förlägga din arbetstid utifrån vad som passar dig, så länge det fungerar med verksamhetens krav och behov.
Lön och villkor enligt Vänsterpartiets kollektivavtal, som är Folkrörelseavtalet tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Skicka CV och ett personligt brev till vår e-post
E-post: gavleborg@vansterpartiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan valombudsperson". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänsterpartiet Gävleborg
Nobelvägen 2
802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529542