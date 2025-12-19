Vänersborgs tingsrätt söker sommarnotarier
2025-12-19
Tingsrätten är en modern arbetsplats med centralt och vackert belägna lokaler i Vänersborg. Under 2027 kommer tingsrätten att få nya och ändamålsenliga lokaler i centrala Vänersborg. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling.
Tingsrätten är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser, allmänna domstolsärenden och utsökningsärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelse och kommun i bl.a. frågor som rör miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger också fastighetsmål som har överklagats till domstolen från Lantmäteriet samt VA-mål.
Vid tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, fiskaler, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal.
Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete? Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet? Då är du välkommen att söka sommarnotarietjänstgöring vid Vänersborgs tingsrätt!Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sommarnotarie motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du får se hur praktiskt domstolsarbete går till och du får en god inblick i det dagliga domstolsarbetet samt en allmän träning i rättslig analys och metodik.
Vi söker två sommarnotarier, en med placering på tingsrättens allmänna avdelning och en till vår mark- och miljödomstol.
Vid placering på allmänna avdelningen kommer du främst att få föra protokoll vid både brottmåls- och tvistemålsförhandlingar, eventuellt skriva domsförslag och göra rättsutredningar och i viss mån bereda mål och ärenden. I tjänsten kan det också ingå andra på tingsrätten förekommande arbetsuppgifter.
Vid placering på mark- och miljödomstolen kommer du att få skriva förslag till domar och beslut samt, om möjlighet finns, närvara vid sammanträden och föra protokoll.
Din anställning inleds med en introduktion som bland annat innefattar vårt målhanteringssystem.
Här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/juridik/notarie/)
kan du läsa mer om hur det är att jobba som notarie
Kvalifikationer m.m.
Vi söker dig som studerar på juristlinjen, är godkänd minst till och med termin sex, har genomfört process- och straffrätten och har minst en termin kvar efter anställningsperioden.
Du har mycket goda betyg från avslutade kurser och god kommunikativ förmåga. Du tar snabbt in ny kunskap och använder din erfarenhet på ett flexibelt sätt. Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och noggrann samt har en god analytisk förmåga. Du har mycket lätt för att samarbeta med andra och prioritera uppgifter efter verksamhetens behov. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning genomförs registerkontroller.Så ansöker du
Din ansökan ska bestå av:
• CV
• Personligt brev
• Resultatintyg från juristutbildningen
Personliga intervjuer tillämpas inte för denna korta anställning utan stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev, dina betyg och hur du motiverar ditt intresse för att arbeta som sommarnotarie vid vår domstol.
Beslut om anställning fattas på handlingarna.
Ange i din ansökan om du önskar placering på den allmänna avdelningen eller på mark- och miljödomstolen.
Anställningsvillkor
Sommarnotarietjänsterna är en tidsbegränsad anställning på 8 veckor under sommaren 2026 som kan delas upp i 4 plus 4 veckor.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2026.Tillträde den 15 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
På grund av ledigheter över jul och nyår har vi svårt att besvara frågor mellan den 22 december 2025 och 7 januari. Vi kommer att besvara samtliga frågor så fort vi har möjlighet. Ersättning
Månadslön
