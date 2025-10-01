Valsamordnare
2025-10-01
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Tjänsten som valsamordnare är placerad vid administrativa enheten som består av 20 medarbetare. Enheten har en central roll i kommunen med uppdrag att stötta både förvaltning och politik samt att säkra att den demokratiska processen går till på ett korrekt och rättssäkert sätt i alla instanser.
I administrativa enhetens uppdrag ingår bland annat registratur, administration, nämndadministration och arkiv. Enheten är placerad inom verksamhetsområde Kansli, Säkerhet, Kund.
Rollen som valsamordnare innebär att vara kommunens huvudvalsamordnare vid det allmänna valet under 2026. I uppdraget ingår också att vara GDPR-samordnare vilket innebär att stötta förvaltningen i fortsatt implementering av dataskyddsförordningen (GDPR) i hela kommunen.
Tjänsten som valsamordnare innefattar huvudansvar för att planera och genomföra val. Du kommer bland annat att arbeta med att koordinera samtliga av de valförberedelser som behövs för genomförande av ett rättssäkert val. Bland annat ingår det i uppdraget att rekrytera och utbilda röstmottagare samt att se till att lämpliga vallokaler finns i varje valdistrikt och till förtidsröstningen. Som valsamordnare kommer du att arbeta i nära samarbete med valnämnden samt bereda de ärenden som valnämnden har att besluta om.
Detta arbete innebär mycket kontakt med såväl allmänheten som kommunens förtroendevalda och tjänstemän. Vidare innebär det mycket samordning och kontakt med Valmyndigheten, Länsstyrelsen, politiska organisationer och ledning. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, framförallt under valets slutskede.
I uppdraget gällande GDPR-samordning ingår det att stötta kommunens samtliga verksamheter i tolkning, införande och förändring av nya arbetsrutiner med anledning av GDPR. Uppgifterna kan också bestå av framtagande av nya samt uppdatering av befintliga rutiner kopplat till dataskyddsförordningen, delta och stötta i konsekvensbedömningar samt arbete med registerförteckning.
Du kommer att ha ett tätt samarbete med kommunens jurister samt övriga nyckelfunktioner på respektive sektor. Vidare kommer du att delta i Göteborgsregionens (GR) nätverk som samordnas av de gemensamma dataskyddsombuden inom GR.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom områden som exempelvis juridik, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete i en politisk styrd och/eller komplex organisation samt ha god kunskap om den lagstiftning kommunens övergripande arbete grundar sig i. Det är positivt om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vi letar efter dig som har förmågan att snabbt kunna ta till dig ny information och som kan prioritera rätt när tempot är högt.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara lösningsfokuserad och öppen för nya arbetssätt. Du behöver kunna strukturera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samt uttrycka dig väl i tal och skrift. I uppdraget ingår att stödja och konsultera både handläggare och chefer varför det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du kan anpassa din kommunikation utifrån verksamhetens behov. Det är en stor fördel om du tidigare arbetat i ett val. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsform: vikariat till den 31 december 2026.
Omfattning: Heltid
Ansök senast: 2025-10-22
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
