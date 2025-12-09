Valideringsledare
2025-12-09
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning av jobbet
Life Science är en av de ledande aktörerna i Skandinavien och arbetar främst med kunder inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Nu söker vi dig som vill ta nästa steg och utvecklas inom validering tillsammans med oss.
Som valideringsledare hos AFRY kommer du att ansvara för att leda, planera och genomföra valideringsaktiviteter ute hos våra kunder. Du får även möjlighet att koordinera ett team av valideringsingenjörer och spela en viktig roll i att stötta och coacha juniora kollegor, vilket är både uppskattat och värdefullt. Valideringsarbetet sker i huvudsak hos kund, i produktionsmiljö eller på laboratorier i samband med om- eller nybyggnation. Det kan handla om allt från hela produktionslinjer till enskilda maskiner eller mindre labbutrustningar, men arbetet kan även utföras internt hos oss på AFRY. I rollen ingår att planera, dokumentera och genomföra VMP, VP, DQ, IQ/OQ/PQ, alternativt att leda valideringar och kvalificeringar beroende på din kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har en ingenjörsexamen eller naturvetenskaplig examen inom kemi, bioteknik i kombination med minst tre års relevant erfarenhet. Du har gedigen kunskap om GMP och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Du arbetar självständigt, strukturerat och noggrant, har god organisatorisk förmåga och är van att dokumentera ditt arbete. Samtidigt ser du värdet i samarbete, delar gärna med dig av din kunskap och trivs i rollen som mentor för mer juniora kollegor. B-körkort är meriterande och du bör vara pendlingsbar då våra kunder finns inom hela Storstockholmsområdet. Placeringsort är Södertälje, Solna eller Uppsala.
Hos AFRY möts du av erfarna, närvarande och engagerade chefer med stor kunskap om läkemedelsbranschen och en god förståelse för konsultrollens utmaningar. Du får kontinuerlig coaching och en nära dialog kring din utveckling, där fokus ligger på att skapa en skräddarsydd karriärplan. Vi ser kompetensutveckling som en självklar del av arbetet och strävar efter att ge dig möjlighet att ta dig an både varierande och spännande uppdrag.
Hos oss erbjuds du fast lön och kollektivavtal, utfyllnad av lön vid föräldraledighet samt en skräddarsydd karriärplan med möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till ett stort nätverk av experter inom Life Science. Du får även tillgång till Club AFRY, vår personalklubb, där du kan ta del av olika aktiviteter inom kultur, sport, hälsa och fritid.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-08
Kontaktperson för frågor:
Johanna Fryklund Freyre, Service Area Managerjohanna.fryklundfreyre@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
