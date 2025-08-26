Valideringsingenjör
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vi söker nu en Validation Engineer för ett spännande konsultuppdrag hos en av QRIOS partners i Uppsala. Uppdraget är en del av det globala K Star-projektet, som syftar till att etablera en ny produktionsanläggning i Muskegon, Michigan, USA. Som konsult får du en unik möjlighet att arbeta både i Sverige och internationellt - där erfarenheter, perspektiv och metoder möts och utvecklas tillsammans.
Detta är ditt första uppdrag som konsult hos QRIOS Life Science, med start den 15 september 2025. Uppdraget löper till 30 juni 2026 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid (40h/vecka) och erbjuder viss flexibilitet att arbeta på distans (ca 20%). Arbetet är huvudsakligen förlagt i Uppsala, men kräver också regelbundna resor till Muskegon, Michigan (ca 1-2 veckor varannan månad).
Som en del av QRIOS får du tillgång till fler framtida uppdrag och utvecklingsmöjligheter. Vi verkar i hela Mälardalen (från Södertälje till Uppsala), Göteborg och Skåne - alltid med hänsyn till var våra konsulter vill arbeta.
Ort: Uppsala (med resor till Muskegon, Michigan, USA)
Start: 15 september 2025
Uppdragslängd: till 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning
Omfattning: heltid, viss möjlighet till distansarbete (ca 20%)
Sista dag att ansöka är Fredag 29 Augusti
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Förbereda och genomföra protokoll och rapporter för metodutveckling och transfer relaterat till laboratorieutrustning och analysmetoder.
• Aktivt delta i projektarbetet enligt etablerad projektplan, både självständigt och i samarbete med kollegor i Sverige och USA.
• Bidra till utveckling och transfer av analytiska metoder och procedurer.
• Dokumentera arbetet med hög kvalitet och noggrannhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis kemi, bioteknik eller ingenjörsvetenskap, samt minst 1 års erfarenhet inom Life Science. Du har dokumenterad erfarenhet av validering och ett strukturerat arbetssätt.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Stark kommunikativ förmåga, då du kommer samarbeta med kollegor i både Sverige och USA.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina leveranser.
• Möjlighet och vilja att resa regelbundet till USA.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom analytisk utveckling och dokumentationsarbete.
Om verksamheten
Uppdraget är förlagt till en global aktör inom Life Science med lång erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar för läkemedels- och bioteknikindustrin. Du blir en del av ett internationellt projektteam med hög kompetens och en inkluderande kultur.
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/ Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering AB Kontakt
Robert Nabel robert.nabel@qrios.se Jobbnummer
9475808