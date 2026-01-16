Valideringsingenjör
Qrios AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala
2026-01-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qrios AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Nu söker vi en Engineer - Validation till ett internationellt och högaktuellt Life Science-uppdrag. Detta är det inledande uppdraget som konsult hos QRIOS Life Science, där du kommer att arbeta hos en av våra partners inom tillverkningsnära verksamhet.
Uppdraget är en del av ett strategiskt projekt med syfte att etablera en ny tillverkningssite i Muskegon, Michigan (USA), där arbetssätt och processer speglar en befintlig verksamhet i Uppsala. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med team både i Sverige och USA och spela en nyckelroll i valideringsarbetet på plats.
Som konsult hos QRIOS får du inte bara möjlighet att bidra i ett komplext och spännande uppdrag - du får också en plattform för långsiktig utveckling, med möjlighet till fler uppdrag och nya utmaningar inom Life Science framåt.
QRIOS har verksamhet i hela Mälardalen (från Södertälje till Uppsala), Göteborg och Skåne. Vi tar alltid hänsyn till var du som konsult vill arbeta, och våra uppdrag är vanligtvis geografiskt samlade - det finns ingen förväntan att pendla över hela Sverige.
• Startdatum: 11 februari (flexibelt)
• Uppdragslängd: till och med 2026-12-31
• Omfattning: heltid, 40 h/vecka
• Placering: Uppsala med regelbundet arbete på site i Muskegon, Michigan (ca 40 % resor)
• Antal positioner: 1
• Sista dag att ansöka är 21 januari
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Arbeta tillsammans med kollegor i Uppsala och Muskegon i valideringsarbetet vid ny site
• Ta fram och sammanställa valideringsprotokoll
• Genomföra valideringstester av utrustning på plats i Muskegon
• Sammanställa och färdigställa valideringsrapporter
• Arbeta både självständigt och i nära samarbete med internationella projektteam
• Säkerställa hög kvalitet och spårbarhet med starkt fokus på dokumentation
Vem är du?
• Har en kandidatexamen inom ingenjörsområdet
• Har minst 3 års erfarenhet från Life Science-industrin
• Har praktisk erfarenhet av validering av utrustning inom tillverkning
• Är mycket stark inom dokumentation och arbetar strukturerat och noggrant
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
• Har möjlighet och vilja att resa till USA i 1-2-veckorsperioder, upp till ca 40 % av arbetstiden
Du trivs i en miljö där struktur möter innovation och där samarbete över landsgränser är en naturlig del av vardagen. Du är nyfiken, ansvarstagande och ser värdet i att bidra till något som byggs upp från grunden.
Om verksamheten
Uppdraget är placerat hos en internationell partner till QRIOS Life Science, inom ett projekt som fokuserar på att etablera och validera en ny tillverkningsanläggning för resinproduktion i USA. Arbetssätt, processer och kvalitetskrav baseras på en etablerad verksamhet i Uppsala, vilket skapar en dynamisk och lärorik miljö där global samverkan står i centrum.
Om QRIOS Life Science
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER.
