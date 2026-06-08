Maskinförare Östersund, Ragunda, Bräcke
Max Nyhlén Entreprenad AB / Jordbruksjobb / Östersund Visa alla jordbruksjobb i Östersund
2026-06-08
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Skogsmaskinförare sökes till gallringsgrupp i Jämtland
Max Nyhlén Entreprenad AB expanderar och söker nu två skogsmaskinförare till vår gallringsgrupp med uppdrag för Norra Skog. Tjänsterna avser tillsvidareanställning med start i september 2026 och arbetsområdet omfattar Östersund och östJämtland.
Gallring är en viktig del av det moderna skogsbruket och ställer höga krav på kvalitet, planering och yrkesskicklighet. Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som skogsmaskinförare kommer du att arbeta med gallring i varierande terräng. Du ansvarar för att arbetet utförs med fokus på kvalitet, produktivitet, miljöhänsyn och god maskinvård. Skiftkörning i tvåskift.
Firman kommer även få en L60H i oktober så kan förekomma hjullastarkörning om man vill.
Arbetet sker i nära samarbete med uppdragsgivare och kollegor för att säkerställa ett professionellt resultat.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra skördare och/eller skotare
Har skoglig utbildning eller motsvarande erfarenhet
Är ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut
Har god samarbetsförmåga
Innehar B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av gallring
Kunskap i Forestlink och moderna produktionssystem
Motorsågskort
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Konkurrenskraftiga villkor
Moderna och välutrustade maskiner
Arbetsbil ingår
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med och utveckla verksamhetenSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:max@nyhlenentreprenad.se
0730702005
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till ett hållbart skogsbruk i Jämtland! 🌲🚜 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
0730702005
E-post: max@nyhlenentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Max Nyhlén Entreprenad AB
(org.nr 559482-6348) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Max Nyhlen max@nyhlenentreprenad.se 0730702005 Jobbnummer
9951327