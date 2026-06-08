Extrajobb vid behov Timanställning inom hemstädning och flyttstädning
MKC Movement AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-06-08
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Vi söker en pålitlig och erfaren person som kan arbeta extra vid behov på timbasis i Västerås.
Tjänsten passar dig som studerar, är pensionär eller helt enkelt söker ett flexibelt extrajobb vid behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning
Har ett öga för detaljer och tycker om att göra ett noggrant arbete
Trivs med att ta hand om och skapa ordning i människors hem
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Har god servicekänsla och ett positivt bemötande
Har körkort (meriterande)Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Hemstädning
Flyttstädning
Arbetet utförs hos våra kunder i och omkring Västerås.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och dina kontaktuppgifter.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@nordborservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra vid behov". Arbetsgivare MKC Movement AB
(org.nr 559414-1854) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9951324