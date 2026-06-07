Grundlärare mot fritidshem till Fågelsångens skola
Salems kommun / Förskollärarjobb / Salem Visa alla förskollärarjobb i Salem
2026-06-07
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Salems kommun i Salem
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
21Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Fågelsångens skola (F-9)
Skolan är en F-9 skola som har ca 425 elever i skola och 13 elever i Anpassad grundskola. Här finns ljusa anpassade lektionssalar och andra utrymmen. Idah har vi två avdelningar på fritids, en för yngre och en för äldre barn.
På Fågelsångens skola arbetar ett kompetent och drivet kollegium som är lösningsfokuserade och samarbetsvilliga. Vi har en stark ansvarskultur.
Skolan är under ett utvecklingsarbete där samarbete är grunden till allt vi gör.
Vårt fokusområde för vårt fritidshem är heldagslärande (förlängd skoldag), rastverksamhet och praktisk-estetiska aktiviteter.
Arbetsuppgifter
Vi söker en kunnig och engagerad grundlärare mot fritidshem med. Har du musik-ämnet i din behörighet är det meriterande.
I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter och rastverksamhet. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar övergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. På Fågelsångens skola har vi ett fungerande samarbete mellan skola och fritids, där heldagslärande är en av våra prioriterade områden. Som stöd i arbetet finns elevhälsa och skolledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera verksamheten.
Tillsammans med skolans personal delta i skolans utvecklingsarbete.
Delta i arbetslagets möten.Publiceringsdatum2026-06-07Kvalifikationer
För tjänsten krävs adekvat utbildning. Som person är du lyhörd och har förmåga att möta elever med olika behov. Du är en tydlig ledare i mötet med eleverna och intresserad av att utveckla arbetet. Du är också flexibel, ansvarstagande och lösningsinriktad. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig.
Lärarlegitimation
Erfarenhet av arbete som grundlärare/fritidspedagog
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning på 6 mån tillämpas)
Tillträdesdatum: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 21 juni, 2026
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss på Fågelsångens skola. Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems Kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 30 RÖNNINGE Arbetsplats
Salems Kommun Kontakt
Rektor
Shabo Rhawi shabo.rhawi@salem.se +46853259454 Jobbnummer
9951322