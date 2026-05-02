Vaktmästare till Grebbestad

Vaktmästare, Sommarjobb på västkusten - bli vaktmästare på GrebbestadFjorden 2026
Start redan från påsk för dig som vill tjuvstarta säsongen.

Grebbestadfjorden söker serviceinriktad och praktiskt lagd vaktmästare inför sommarens högsäsong - med möjlighet till arbete även under för- och eftersäsong. Vi ligger i hjärtat av Bohuslän, bara några minuters promenad från den populära Grebbestadbryggan, klippor och salta bad.


Dina arbetsuppgifter
• Daglig skötsel av området, inklusive enklare reparationer och underhåll
• Tillsyn av byggnader, servicehus, stugor och campingytor
• Avfallshantering, gräsklippning, trädgårdsarbete och allmän ordning
• Service till gäster och stöd till övriga personalgrupper
• Kvälls-, dags- och helgarbete förekommer enligt schema


Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet av arbetsfordon, exempelvis traktor, är meriterande
• Praktiskt handlagd och förmåga att lösa problem självständigt
• God samarbetsförmåga och servicekänsla
• Erfarenhet av tidigare vatkmästeri på turistanläggning

Vi erbjuder:
• Personalboende under säsongen
• En arbetsplats på västkusten
• Ett engagerat och positivt arbetslag
• Varierade och aktiva arbetsdagar utomhus
• Möjlighet till jobb efter säsong
• kollektivavtal

Varför jobba på Grebbestadfjorden?
Grebbestad är en av Bohusläns mest uppskattade sommarorter med närhet till skärgården och ett levande restaurangliv på bryggan.

Redo för en sommar på västkusten?
Berätta i ansökan när du kan börja och hur länge du kan arbeta.
Skicka den till jobb@grebbestadfjorden.com.
Vi hör av oss via telefon eller mejl om du går vidare. Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: jobb@grebbestadfjorden.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Grebbestad Camping AB (org.nr 556183-1677)
Grebbestad Camping 4 (visa karta)
457 95  GREBBESTAD

Jobbnummer
9887363

