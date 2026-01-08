Vaktmästare till First Camp
First Camp Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Helsingborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Helsingborg
2026-01-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du ha en varierad roll där du arbetar praktiskt, löser problem och skapar trygghet och trivsel för både gäster och kollegor?Som Vaktmästare på First Camp är du med och skapar en trygg, välskött och trivsam miljö på destinationen. Du arbetar både självständigt och i team - med allt från löpande underhåll till att hjälpa gäster och kollegor med praktiska frågor. Ingen dag är den andra lik, och du är en viktig del av helheten på destinationen.
Vilka är First Camp?
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa och har utvecklats från cirka 100 MSEK i omsättning 2016 till över 1 000 MSEK på bara några år - tack vare både expansion och förvärv.
Med över 2 500 medarbetare arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision: att skapa världens ledande campingkedja och leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Vad innebär rollen?
Som Vaktmästare ser du till att anläggningen fungerar som den ska - både inne och ute. Du arbetar med löpande underhåll, mindre reparationer och praktiska uppgifter som gör att både gäster och kollegor får en smidig och trivsam vardag. Rollen innebär också att snabbt kunna hantera det som dyker upp och lösa praktiska problem när behoven uppstår.
I arbetet ingår bland annat att:
Utföra dagligt underhåll av lokaler, stugor och gemensamma utrymmen, inklusive enklare snickeri- och reparationsarbeten.
Sköta gräsklippning, trädgårdsarbete och andra utomhusuppgifter på destinationen.
Hantera och åtgärda fel som uppstår, såsom trasiga lampor, enklare VVS-problem eller andra praktiska utmaningar.
Vara tillgänglig för gäster och hjälpa dem att snabbt lösa praktiska frågor under deras vistelse.
Följa rutiner och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa en trygg miljö för både gäster och medarbetare.
Stötta andra avdelningar vid behov - vi hjälps åt där det behövs för att skapa bästa möjliga upplevelse.
Samarbeta med kollegor för att upprätthålla en hög servicenivå och bidra till en positiv atmosfär.
Andra arbetsuppgifter kan förekomma beroende på säsong och verksamhetens behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och gillar att arbeta varierat. Du tar ansvar, ser vad som behöver göras och trivs med att skapa ordning och trivsel runt omkring dig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av praktiskt underhållsarbete, fastighetsskötsel eller hantverk.
Förmåga att lösa praktiska problem på ett lugnt och strukturerat sätt.
God teknisk förståelse och vilja att lära dig nya arbetsmoment.
Förmåga att samarbeta och bidra till en positiv laganda.
Grundläggande IT-kunskaper och administrativ ordning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort - då du vid behov använder destinationens fordon i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från camping, hotell, service eller liknande miljöer.
Som person är du hjälpsam, positiv och prestigelös. Du gillar att se resultatet av ditt arbete och är stolt över att bidra till en miljö som gästerna verkligen uppskattar.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen kan se olika ut beroende på område, men gemensamt är att du blir en del av ett team som hjälps åt, delar kunskap och har nära mellan ansvar och gemenskap.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2026-01-08Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid och omfattas av kollektivavtal. Anställningen gäller som ersättning för ordinarie medarbetare under dennes frånvaro och upphör när ordinarie medarbetare återgår i arbete, dock senast 31 Mars 2026. Lön och övriga anställningsvillkor enligt gällande avtal och överenskommelse.
Det finns möjlighet till fortsatt anställning under sommarsäsongen.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om detta låter som rätt möjlighet för dig.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil.För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kan du få genomföra rekryteringstester som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6939210-1778929". Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Kustgatan 95 (visa karta
)
252 70 RÅÅ Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
9673422