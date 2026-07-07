Vaktmästare på 100%
Strawberry Services AB / Vaktmästarjobb / Göteborg Visa alla vaktmästarjobb i Göteborg
2026-07-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Göteborg
, Mölndal
, Stenungsund
, Borås
, Varberg
eller i hela Sverige
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan! Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen kräver omvårdnad, omsorg och någon man kan lita på när inte allt går enligt planen. Hundratals gäster besöker oss varje vecka, vilket kan leda till både skador och slitage. Därför behöver vi någon som har god kompetens när det gäller drift av kommersiella byggnader.
Vi söker nu Maintenance staff som kan säkerställa att hotellet tas om hand på ett bra sätt och att önskad standard upprätthålls. Det är ett jobb som kräver att du är praktiskt lagd och har god förståelse för tekniska lösningar.
Nyfiken på vad rollen innebär?
Daglig drift av byggnaden.
Följa myndigheternas krav och hålla sig till de lagar och förordningar som krävs.
Övervaka och följa upp energiförbrukning och säkerställa att hotellet alltid presterar enligt kedjans miljöindex.
Följa de leverantörer och serviceavtal vi har
Dagligt underhåll som sträcker sig från målning och lagning till underhåll av utomhusområden.
Du förstår att gästen alltid kommer först och ser till att alla funktioner och faciliteter på hotellet alltid är tillgängliga för gästerna.
Du strävar efter att arbeta så hållbart som möjligt
Låter detta som dig?
Du har teknisk bakgrund med erfarenhet från drift och komplexa byggnader.
Du måste gilla att lösa problem, vara flexibel och kunna ställa upp med kort varsel.
Vi önskar vidare att du är flexibel, har ett gott humör, goda kommunikationsförmågor, är arbetsam och plikttrogen.
Du måste vara organiserad, strukturerad och tydlig.
Erfarenhet av underhåll av kommersiella byggnader eller hotell är ett plus.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga vänner- och familjepriser på våra 200+ hotell.
Fyra gratis hotellnätter varje år.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Quality HotelTM
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen ligger längs kajkanten på Eriksberg i de ombyggda varvshusen. Här möts Göteborgs gedigna historia med nutidens skandinaviska design på hotellet som har 259 rum, wellnessavdelning, a la carte restaurang och uteservering med härlig utsikt över älven från 6.e våningen. Vår konferensavdelning, Eriksbergshallen, är Göteborgs näst största konferens- och mässhall som tar emot upp till 2000 personer. Hos oss händer det saker högt och lågt, här finns en energi som är svår att hitta på "vanliga" hotell!
Hos oss är det mötet som är viktigast. Mötet mellan två kollegor som får en snilleblixt tillsammans, mellan föräldrar och barn som skrattar så de kiknar och mellan hundra jobbarkompisar som plötsligt delar samma vision. Mötet mellan oss och dig. Ögonblick som verkligen betyder något.
Om StrawberryStrawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen – vi är en rebell med ett varmt, bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld av mer än 240 hotell, 120 restauranger och 20 spaanläggningar, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team, bestående av 20 000 skickliga medarbetare från mer än 166 länder, är det som får oss att växa.
Förbered dig på att skapa oförglömliga gäst ögonblick tillsammans med oss!Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen Kontakt
Rekryterare
Nicklas Gatevold nicklas.gatevold@strawberry.se 0703611587 Jobbnummer
9995975