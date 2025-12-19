Vaktmästare
2025-12-19
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Nu söker vi på Pilängskolan en skolvaktmästare som minst har en yrkesinriktad gymnasie-utbildning, men ser gärna att du är utbildad fastighetsskötare.
Skolvaktmästarens uppdrag är att vara en stödfunktion för skolans verksamhet. Arbetet är varierande, självständigt och innebär många dagliga kontakter med personal, elever, servicefunktioner, entreprenörer och besökare.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade medarbetare där vi är måna om varandra. En förutsättning för att trivas i rollen är att du uppskattar att arbeta nära barn.
* Åtgärda fel och brister i skolans lokaler samt ansvara för systematisk skötsel.
* Underhåll och besiktning av skolans fastigheter.
* Arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet samt skolans arbetsmiljöarbete.
* Verka som kontaktperson för både interna och externa samarbetspartner.
* Ansvara för öppning och stängning av lokaler.
* Ansvara för montering, ommöbleringar och omflyttningar (kan innebära tunga lyft).
* Hantering av lås- och larmsystem samt nycklar.
* Underhåll av inventarier och utrustning.
* Hantering och fördelning av elevskåp, posthantering och transporter med eget fordon.
* Beställning/inköp av förbrukningsmaterial m.m. samt varumottagning och transporter.
* Handhavande av teknisk utrustning såsom skrivare, kopiatorer och digital utrustning i klassrum, konferensrum och aula.
* Felanmälningar och kontakter med externa hantverkare.Kvalifikationer
* Tidigare erfarenhet som vaktmästare på skola eller liknande verksamhet är meriterande.
* Kunskap i att hantera digital AV-utrustning, ljud och projektorer är värdefullt.
* B-körkort är ett krav.
* Datorvana behövs, då flera system är digitala, t.ex. felanmälningar, låssystem och larm.
* Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, eftersom många kontakter sker via telefon, e-post och meddelandesystem.
* Du måste kunna utföra flyttarbete med tunga lyft vid behov.
* Du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
* Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer.
* Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
