Vaktmästare

Kungsbacka Golfklubb / Fastighetsskötarjobb / Kungsbacka
2025-11-17


Vaktmästare till Kungsbacka Golfklubb sökes.
Är du en händig och serviceinriktad person som trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus?
Kungsbacka Golfklubb söker nu en engagerad vaktmästare till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-11-17

Om tjänsten
Som vaktmästare hos oss ansvarar du för att anläggningen är välskött, trivsam och fungerar som den ska. Du arbetar nära både banpersonal, kansli och medlemmar, och blir en viktig del av klubbens dagliga drift.
Exempel på arbetsuppgifter:
Underhåll och reparation av byggnader, maskiner och inventarier
Skötsel av klubbhus, range, parkering och övriga anläggningsytor
Enklare trädgårdsarbete, snickeri och målning
Hjälpa till vid evenemang och tävlingar
Samverkan med entreprenörer och leverantörer vid behov

Vi söker dig som
Har allmänt gott handlag och erfarenhet av praktiskt arbete
Är självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Har B-körkort (krav)
Har maskinvana eller erfarenhet av arbete på golfklubb - meriterande men inte ett krav

Vi erbjuder
En varierad och självständig roll i vacker miljö
Möjlighet att påverka och utveckla arbetet
Trevliga kollegor och engagerade medlemmar

Anställningsform: Heltid 75-100%, tillträde enligt ök
Arbetsplats: Kungsbacka Golfklubb, Särö
Ansökan: Skicka din ansökan till mattias.lundgren@kungsbackagk.se senast 2025-12-31

Välkommen till Kungsbacka Golfklubb- där gemenskap, natur och service möts!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: mattias.lundgren@kungsbackagk.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungsbacka Golfklubb, http://kungsbackagk.se
Hamravägen 15 (visa karta)
429 44  SÄRÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mattias Lundgren
mattias.lundgren@kungsbackagk.se
0700360726

Jobbnummer
9607539

