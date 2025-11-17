Vaktmästare
2025-11-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Vaktmästare till Kungsbacka Golfklubb sökes.
Är du en händig och serviceinriktad person som trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus?
Kungsbacka Golfklubb söker nu en engagerad vaktmästare till vårt team!
Som vaktmästare hos oss ansvarar du för att anläggningen är välskött, trivsam och fungerar som den ska. Du arbetar nära både banpersonal, kansli och medlemmar, och blir en viktig del av klubbens dagliga drift.
Exempel på arbetsuppgifter:
Underhåll och reparation av byggnader, maskiner och inventarier
Skötsel av klubbhus, range, parkering och övriga anläggningsytor
Enklare trädgårdsarbete, snickeri och målning
Hjälpa till vid evenemang och tävlingar
Samverkan med entreprenörer och leverantörer vid behov
Vi söker dig som
Har allmänt gott handlag och erfarenhet av praktiskt arbete
Är självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Har B-körkort (krav)
Har maskinvana eller erfarenhet av arbete på golfklubb - meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder
En varierad och självständig roll i vacker miljö
Möjlighet att påverka och utveckla arbetet
Trevliga kollegor och engagerade medlemmar
Anställningsform: Heltid 75-100%, tillträde enligt ök
Arbetsplats: Kungsbacka Golfklubb, Särö
Ansökan: Skicka din ansökan till mattias.lundgren@kungsbackagk.se
senast 2025-12-31
Välkommen till Kungsbacka Golfklubb- där gemenskap, natur och service möts!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: mattias.lundgren@kungsbackagk.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Kungsbacka Golfklubb
Hamravägen 15 (visa karta
)
429 44 SÄRÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mattias Lundgren mattias.lundgren@kungsbackagk.se 0700360726 Jobbnummer
9607539