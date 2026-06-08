Maskinställare till Prototal
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Jönköping Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Jönköping
2026-06-08
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Introduktion
Välkommen till Prototal Group AB, Europas mest betrodda partner för serieproduktion inom industriell 3D-printing, formsprutning och vakuumgjutning. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en ställare till vår formsprutningsavdelning i Jönköping. Denna tjänst erbjuder en unik möjlighet att bli en del av ett innovativt team som arbetar med cutting-edge teknologi. Vi värdesätter noggrannhet, samarbete och en stark problemlösningsförmåga, och vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår passion för kvalitet och effektivitet.
Om rollen
I rollen som ställare kommer du att spela en avgörande roll i vår produktion. Ditt huvudansvar blir att ställa och byta verktyg i våra formsprutningsmaskiner för att säkerställa en smidig och effektiv produktion. Du kommer att arbeta på plats och i nära samarbete med andra avdelningar för att upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder. Tjänsten innebär även arbete i tvåskift samt dagtid, vilket ger dig möjlighet att anpassa ditt arbetsschema efter dina behov. Vi söker en initiativrik och flexibel person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö och är redo att ta sig an nya utmaningar.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i denna roll krävs följande kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta som ställare inom formsprutning (obligatoriskt).
God kunskap om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygsbyte (obligatoriskt).
Förmåga att felsöka och optimera maskininställningar (obligatoriskt).
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik.
Erfarenhet av industriella styrsystem och automation.
Förståelse för kvalitetssystem och vikten av dokumentation.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner.
Optimera processparametrar för att uppnå hög kvalitet och produktivitet.
Starta upp och justera maskiner enligt produktionsorder.
Felsöka och åtgärda problem vid driftstörningar.
Dokumentera inställningar och processförändringar.
Samarbeta med kvalitets- och produktionsavdelningen för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder.
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Skapa och underhålla robotprogram.
Vi erbjuder
På Prototal erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa inom ditt yrke. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder förmåner enligt företagets policy. Du kommer att få arbeta med moderna maskiner och teknologier i ett team som strävar efter att uppnå högsta kvalitet i varje steg av produktionen. Vi tror på att investera i våra medarbetares kompetens och erbjuder kontinuerlig vidareutbildning och utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team på Prototal, skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. För mer information om denna tjänst, vänligen kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
.
I denna rekrytering har Prototal valt att samarbeta med Flodin Rekrytering & Bemanning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
Österängsvägen 2 A (visa karta
)
554 63 JÖNKÖPING Jobbnummer
9951548