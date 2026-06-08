Förskollärare till Ryttarliden
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2026-06-08
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
På våra förskola ses barnen som kompetenta individer som är nyfikna på sin omvärld och vill växa, lära och veta mera. Vårt arbetssätt ska gynna barns ökade lärande med fokus på att låta barnen bli sitt bästa jag, för sin framtid. På Ryttarlidens förskola har vi Grön Flagg vilket ger oss ett fokus på hållbart lärande. Förskolan är placerad i ett lummigt lugnt område med tillgång till natur alldeles utanför grinden. Samarbete internationellt med andra förskolor i Europa förekommer under perioder.
Förskolan består av 4 avdelningar och hör i hop med Skärfva förskola som ligger strax intill.
I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en trygg, stimulerande och inspirerande lärmiljö för våra yngsta barn? Nu söker vi en engagerad förskollärare till Ryttarlidensförskola!
I rollen som förskollärare har du ansvar för att planera, genomföra och vidareutveckla undervisningen i enlighet med förskolans läroplan. Du driver det pedagogiska arbetet framåt och skapar en verksamhet där varje barn får möjlighet att utvecklas, utforska och lära utifrån sina egna förutsättningar.
Du arbetar tematiskt och projektinriktat med barnens intressen som utgångspunkt och bidrar till att utveckla tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. Med en stark tilltro till barnens kompetens tar du vara på deras nyfikenhet, delaktighet och lust att lära. Samtidigt är du en aktiv del i det kollegiala arbetet och bidrar till förskolans fortsatta pedagogiska utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare
har en erfarenhet av arbete i förskola
har god kunskap om förskolans läroplan
har ett tydligt pedagogiskt ledarskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Vision
Camilla Svensson Camilla.Svensson@karlskrona.se 0455-304504 Jobbnummer
9951547