ST-läkare/underläkare sökes till BUP Örebro
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2026-06-08
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Vill du bli specialist i barn- och ungdomspsykiatri - eller ta dina första steg som läkare i en stimulerande och stödjande miljö tillsammans med erfarna och engagerade kollegor? Välkommen till oss på BUP i Örebro!
Vi söker nu både ST-läkare och underläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Hos oss blir du en del av en sammanhållen och engagerad läkargrupp med 15 överläkare och 5 ST-läkare - och vi vill bli fler. Just nu genomför vi en särskild satsning för att utveckla läkarenhetens arbetssätt, utbildningsmiljö och kliniska flöden, bland annat genom vår gaffelmottagning. Som läkare hos oss blir du därför en viktig del av framtidens BUP. BUP Örebro erbjuder ett brett barnpsykiatriskt uppdrag med öppenvård, akutverksamhet och slutenvård. Vi har även ett nära samarbete med läkarutbildningen vid Örebro universitet, vilket skapar goda möjligheter till undervisning, handledning och akademisk utveckling. Vi erbjuder:
En stark och erfaren läkargrupp med god tillgång till specialistkompetens
Individuell handledning av specialistläkare
Strukturerad utbildning - för ST-läkare med individuell ST-plan
Klinisk bredd genom öppenvård, akutverksamhet och slutenvård
Möjlighet till handledning i realtid genom gaffelmottagning
Möjlighet att bidra till utveckling av arbetssätt och patientflöden
Närhet till universitet, undervisning och forskning
En arbetsplats där din kompetens och utveckling är viktig för verksamhetenPubliceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som läkare i vår verksamhet arbetar du med sedvanliga barn- och ungdomspsykiatriska arbetsuppgifter såsom diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner och alltid med tillgång till handledning av erfaren specialistläkare. Tjänstens innehåll formas utifrån den BUP-verksamhet där du placeras och anpassas efter din erfarenhet och utvecklingsnivå. Du får möjlighet att tjänstgöra inom olika delar av BUP:s verksamhet - öppenvård, akutverksamhet och slutenvård - och att handlägga och bedöma akuta psykiatriska tillstånd under handledning. För dig som är ST-läkare formas uppdraget dessutom utifrån din individuella ST-plan, med målet att uppnå en bred och gedigen specialistkompetens.
Vi arbetar aktivt med att stärka utbildningsmiljön för läkare. Bland annat utvecklar vi regelbunden gaffelmottagning, där ST-läkare och underläkare har direkta patientbesök tillsammans med överläkare. Syftet är att öka möjligheten till klinisk handledning i realtid, strukturerad återkoppling och fördjupad kompetensutveckling. Du blir en del av en sammanhållen läkargrupp direkt underställd läkarchef, med regelbunden handledning och möjlighet att delta i utvecklingsarbete. För dig som är intresserad finns även möjlighet att medverka i forsknings- och undervisningsrelaterade projekt.
Anställningen är visstidsanställning inför ST om sex månader med möjlighet till förlängning, och tjänstgöringen kan tillgodoräknas i en kommande ST-tjänst i barn- och ungdomspsykiatri.Kvalifikationer
Vi söker både ST-läkare och underläkare:
ST-läkare
Du är legitimerad läkare med intresse för barn- och ungdomspsykiatri. Erfarenhet av psykiatri, barnpsykiatri, barnmedicin, primärvård eller arbete med barn och unga är meriterande, men inte ett krav.
Underläkare
Du är läkare före eller efter legitimation, eller läkarstudent efter termin 9 med godkända kurser och prov (för dig som läser det nya läkarprogrammet krävs godkänd termin 10).
För båda rollerna läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god samarbets- och kommunikationsförmåga, ett professionellt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor, och en vilja att utvecklas i rollen som läkare och framtida specialist. Din kompetens är viktig för utvecklingen av vår verksamhet.Så ansöker du
Ansökningarna hanteras löpande under ansökningstiden - skicka gärna din ansökan redan idag!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden. Vi har stort fokus på etik och samverkan samt en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Läkarföreningen
Teresa Jansen teresa.jansen@regionorebrolan.se 070-572 56 00 Jobbnummer
9951554