Personlig Assistent Tågarp Heltidstjänst
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svalöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svalöv
2026-06-08
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Vi söker en assistent till vår kund som är en kille på 36 år bosatt i Tågarp. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om autism. Runt vår kund finns sedan tidigare en grupp fantastiska assistenter och engagerade anhöriga. Vi söker dig som kan bli en del av teamet.
Vår kund bor själv i sin lägenhet och älskar att klippa sin gräsmatta. Kunden är stark både fysiskt och i sin personlighet. Därför är det viktigt att du är snabb, förstående och har god fysik! Du kommer att vara med på alla delar i kundens vardag. Allt ifrån hushållssysslor, matlagning och aktiviteter. Vår kund tycker om att vara ute, bada och åka karuseller. Han går gärna på restaurang någon gång i veckan.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som kan hantera utmanande/utåtagerande beteende. Du får vara rak i din kommunikation. Positiv med eget driv, aktiv och kreativ. Påhittig men samtidigt trygg och ansvarsfull. Här finns goda möjligheter till en aktiv dag, där ditt driv och engagemang kan göra det lilla extra för kundens vardag.
Det är av vikt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift eftersom kommunikation är en stor del av ditt arbete. Det är av stor vikt att du är en person som har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar och autism.
Det finns djur i hemmet, varför det inte är lämpligt att arbeta här om du har några allergier mot djur. Det viktigaste är din personlighet och din vilja att möta kundens behov. Mer information kommer att delges under en eventuell intervju. Utbildning och introduktion sker på arbetsplatsen.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av autism.
Svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av funktionsnedsättning.
Körkort är ett krav
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Heltid
Dag, kväll och varannan helg.
Start snarast.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
268 75 TÅGARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
9951540