Erfaren tandläkare till privat klinik i Södermalm
Nakstam AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi söker en erfaren tandläkare till våra två kliniker i Södermalm.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Vi bedriver tandvård i två moderna kliniker med totalt åtta behandlingsrum och ett tandvårdsteam bestående av 16 medarbetare. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet, god service och ett starkt patientfokus. Vi arbetar i journalsystemet Muntra och använder oss av senaste tekniken inom tandvård såsom 3Shape för digitala avtryck, CBCT och guidad kirurgi.Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss arbetar du huvudsakligen med vuxentandvård. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Undersökningar, diagnostik och terapiplanering
• Allmäntandvård
• Protetiska behandlingar
• Implantatbehandlingar
• Uppföljning och långsiktig patientvård
Du kommer att arbeta med ett erfaret och engagerat team av kollegor.KvalifikationerKvalifikationer
• Svensk tandläkarlegitimation
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom svensk privat tandvård
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av diagnostik, terapiplanering och behandling av vuxna patienter
• Erfarenhet av fast protetik samt implantatbehandlingar
Meriterande:
• Erfarenhet av implantatkirurgiDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Ansvarsfull och trygg i din yrkesroll
• Självständig och flexibel
• Serviceinriktad och patientfokuserad
• En god lagspelare med positiv inställning
Vi erbjuder
• Modernt utrustade kliniker med senaste tekniken
• Ett kompetent och sammansvetsat team
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• En stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: stamos@tgsklinikerna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NakStam AB
(org.nr 556968-5158), http://www.tgsklinikerna.se
Folkungagatan 78 (visa karta
)
116 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Nakstam AB Jobbnummer
9951539