BI-Controller till Atteviksgruppen i Jönköping
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2026-06-08
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Vill du vara med och bygga upp en modern BI-funktion från grunden i en familjeägd koncern? Har du ett starkt driv, affärsförståelse och brinner för att omvandla data till insikter? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Atteviksgruppen i Jönköping rekryterar en BI-Controller som innebär en affärskritisk roll i skärningspunkten mellan ekonomi, IT och verksamhet. I denna roll får du helhetsansvar för BI-lösningen på plats och blir drivande i att vidareutveckla och implementera Power BI som rapporteringsverktyg och säkerställa att organisationen får relevanta, tillförlitliga och visualiserade beslutsunderlag. Rekryteringsprocessen hanteras av oss på Mpya Finance.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som BI-Controller tar du ägandeskap för implementation av Power BI – som är i startgroparna – och vidareutvecklar struktur, rapporter och arbetssätt. Samtidigt fungerar du som en nyckelperson i att stödja verksamheten med analyser, KPI:er och insikter som skapar verkligt affärsvärde. Rollen innebär ett tätt samarbete med koncernens CFO som du också rapporterar till. Du arbetar även nära IT-chef för koncernen och övriga kollegor i ekonomiteamet som består av 9 medarbetare.
Integration av Power BI som rapporteringsverktyg
Utveckla dashboards och rapporter i Power BI
Automatisera rapporteringsprocesser och visualisera KPI: er
Analysera finansiell- och operativ data för att identifiera trender, risker och möjligheter
Delta i förbättringsprojekt kring datakvalitet, rapportering och affärsprocesser
Fokus på att omvandla data till insikter som stödjer strategiska och operativa beslut
Förbättra effektivitet, lönsamhet och datakvalitet samt för att förklara varför förändringar sker i verksamhetens siffror
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande och som har flera års relevant erfarenhet av arbete inom ekonomi, med fokus på controlling och analys. Du har en god förståelse för redovisning och bokslutsprocessen, vilket gör att du känner dig trygg i att arbeta med finansiella data i en transaktionstung verksamhet. Du har dokumenterad erfarenhet av Power BI – inte bara som användare utan också i att utveckla datamodeller, bygga rapporter och dashboards. Du har dessutom mycket goda kunskaper i Excel och är van att hantera och analysera stora datamängder och erfarenhet av större ekonomisystem.
Som person är du affärsdriven med starkt fokus på struktur och kvalitet i ditt arbete. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt, agerar proaktivt och har ett tydligt fokus på att hitta effektiva lösningar. Med din höga analytiska förmåga har du lätt för att se samband i komplex data och omvandla dessa till konkreta insikter och förbättringsförslag.
Vidare är du kommunikativ och relationsskapande, och har en pedagogisk ådra som gör att du på ett förtroendeingivande sätt kan förklara och visualisera siffror för olika delar av organisationen. Som person är du driven, nyfiken och trivs i en roll där du får ta ansvar, påverka och bidra till utveckling.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2026. I den här rekryteringen samarbetar Atteviksgruppen med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Paulina Jutnäs på 0729-98 87 66, paulina.jutnas@mpya.se
, alternativt Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om Atteviksgruppen AB
Atteviks finns på 9 orter i Småland. Sedan 1945 har vi varit i bilbranschen. Vi erbjuder ett brett sortiment av personbilar, lastbilar och transportbilar från ledande varumärken som Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda och Scania. Vårt mål är att vara nära kunden och erbjuda hög service hos våra auktoriserade verkstäder. Med ett tätt servicenät finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: paulina.jutnas@mpya.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555), https://www.atteviks.se/
John Bauersgatan 1 (visa karta
)
553 23 JÖNKÖPING Arbetsplats
Atteviksgruppen AB Jobbnummer
9951526