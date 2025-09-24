Vaktmästare
2025-09-24
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Vilhelmina Folkets Hus är den naturliga mötesplatsen i Vilhelmina för kultur, konferens, mat och nöje. I huset finns simhall, bibliotek, bio/teater, lunchservering, bowlinghall, gymnasieskolans restaurang-och livsmedelsprogram samt olika föreningar. Just nu söker vi en självgående och driven fastighetsskötare med en blick för att se vilket arbete som behöver utföras.Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare med vaktmästaruppgifter ingår du i ett arbetslag på fyra-fem personer där arbetsuppgifter fördelas mellan er. Arbetet kan innebära:
Upprustning och reparation av fastighet och inventarier.
Gräsklippning och skötsel av yttre fastighet och område.
Drift och underhåll av våra inventarier och system, vilket kan inkludera reparation och felsökning av vitvaror, ventilation, simhallsutrustning med mera.
Underhåll av ytskikt, vilket kan inkludera målning, tapetsering och liknande.
Hjälp med ljud och teknik vid konferenser och evenemang
Möblering och iordningställande av lokaler vid konferenser och evenemang
Folkets Hus är en mångfacetterad byggnad på cirka 7 500 kvadratmeter, som inrymmer olika verksamheter med olika behov av underhåll och skötsel.
Arbetet består av ett rullande schema som inkluderar kväll var fjärde vecka samt helg var fjärde vecka (dock sammanfaller inte dessa nödvändigtvis). Det finns även möjlighet att jobba extra vid större evenemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund inom elinstallation, fastighetsskötsel eller byggbranschen.
Det är även meriterande om du är utbildad elektriker eller har annan hantverksutbildning och/eller utbildning inom fastighetsförvaltning.
Som person är du självständig och agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver. I rollen krävs även att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har en kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig på ett tydligt och effektivt sätt. Du är flexibel och uppskattar varierande arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig, både efter person och situation. Hos oss på Folkets Hus möter vi många människor, därför är det även viktigt att du har ett naturligt servicetänk och har en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: emma.sandstrom@vilhelmina.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare/Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina Folkets Husförening Upa
, https://vilhelminafolketshus.se/
Tingsgatan 8 (visa karta
)
912 33 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fastighetsansvarig
Bo Hedsell bo.hedsell@vilhelmina.se 070-5205167 Jobbnummer
9525113