Vaktmästare - Behovsanställning (omgående start)
Arres Trafikskola i Norrköping AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-07-29
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Vaktmästare / allt i allo sökes
Vi söker nu en vaktmästare / allt i allo som kan hjälpa oss med varierande arbetsuppgifter i vår verksamhet. Tjänsten passar dig som är praktiskt lagd, flexibel och tycker om att ta ansvar för att saker fungerar i vardagen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Städning och enklare underhåll
Öga för detaljer, se vad som behöver fixas
Vaktmästeri och praktiska sysslor
Trädgårdsarbete och skötsel av utemiljö
Mindre reparationer och fix
Hjälpa till där det behövs i verksamheten
Vi söker dig som är:
Praktiskt lagd och händig
Flexibel och kan ta dig an olika typer av uppgifter
Lösningsorienterad och självgående
Noggrann och ansvarstagande
Positiv och serviceinriktad
Meriterande om du har MC-körkort
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och inte är rädd för att "hugga i" där det behövs.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Tjänsten omfattar varierande arbetsuppgifter inom städ, vaktmästeri och trädgårdsskötsel. Arbetstider och omfattning kan diskuteras. Omgående start. Timanställning, kommer innebära mängd antal timmar per vecka med omgående start.Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuell tidigare erfarenhet. Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@arres.se Arbetsgivare Arres Trafikskola i Norrköping AB
(org.nr 556820-7343)
Gamla Rådstugugatan 52 (visa karta
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602 34 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015432