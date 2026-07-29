Orderadministratör & Ekonomiassistent
Kalmar Kebab Aktiebolag / Backofficejobb / Helsingborg Visa alla backofficejobb i Helsingborg
2026-07-29
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Hos oss får du en central roll där du ansvarar för företagets orderhantering och samtidigt stöttar vår ekonomichef i det dagliga ekonomiarbetet. Rollen passar dig som trivs med struktur, högt tempo och många kontaktytor.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Ta emot och registrera kundorder.
Administrera order i Visma Administration 2000.
Ha kontakt med kunder kring order och leveranser.
Stötta ekonomichefen med löpande ekonomiadministration.
Täcka upp vid semester och sjukdom.
Säkerställa att den dagliga administrationen fungerar effektivt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av orderadministration.
Har arbetat i Visma Administration 2000.
Har grundläggande kunskaper inom bokföring.
Är van att arbeta i Microsoft Office, särskilt inom Excel.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Är serviceinriktad
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande tjänst där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av ett växande företag med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: ansokan@kalmarkebab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kebab Aktiebolag
(org.nr 556554-0035)
Kielergatan 46 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Kebab AB Jobbnummer
10015423