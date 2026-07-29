Bokningssjuksköterska/barnmorska dagtid till Gynekologimottagning, vikariat
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2026-07-29
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Är du sjuksköterska eller barnmorska med erfarenhet av bokningsarbete och vill arbeta inom högspecialiserad gynekologisk vård? Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du bidrar till en tillgänglig och välfungerande mottagningsverksamhet. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett sammansvetsat och erfaret mottagningsteam med ett nära samarbete
ett varierat arbete inom högspecialiserad gynekologisk vård
fri tillgång till personalgym
friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Gynekologimottagningen bedriver högspecialiserad vård och omfattar bland annat Bäckenbottencentrum, ett multidisciplinärt endometriosteam, abortmottagning, dysplasiverksamhet och mottagning för patienter med blödningsproblematik eller är i behov av hormonell behandling.
Vi har också uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) av patienter med behov av all vaginal nätkirurgi vid prolaps, ställningstagande till insättande och borttagande av vaginala prolapsnät och inkontinensslyngor.
Tätt i anslutning till gynekologimottagningen ligger gynakutmottagningen som har öppet dygnet runt, årets alla dagar och vår gynekologiska slutenvårdsavdelning som har elva vårdplatser med både elektivt och akut flöde.
Vi tar emot och vårdar patienter med svåra gynekologiska besvär med eller utan graviditet, exempelvis lågt sittande buksmärta, vaginal blödning eller postoperativa infektioner.
Vi har planerade operationer dagligen och vi vårdar patienter med akuta gynekologiska sjukdomstillstånd, gravida och nyförlösta kvinnor.
Dina arbetsuppgifter som bokningssjuksköterska är bland annat att:
boka patienter till läkarmottagning
hantera väntelistor och remisser
planera mottagningsscheman i TakeCare utifrån TESSA
ge telefonrådgivning i samband med bokning
besvara patientärenden via Alltid Öppet
vid behov utföra andra administrativa arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2026-09-01–2027-08-31, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.
Vi söker dig som
känner stort engagemang för patientbemötande och kvinnohälsa
är ansvarstagande och bekväm att arbeta självständigt men också god förmåga att samarbeta i teamet
är flexibel och lösningsorienterad för att ta dig an de utmaningar som arbetet kan innebära.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad barnmorska
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Meriterande:
Erfarenhet av bokningsarbete
Erfarenhet av telefonrådgivning och TeleQ
Erfarenhet av gynekologisk verksamhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Gynekologi och Reproduktionsmedicin Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10015419