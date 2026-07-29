Projektör Inom Solenergi Till 1komma5° I Malmö
1komma5 Grader AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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, Burlöv
, Lomma
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, Lund
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Välkommen till 1KOMMA5°, en global ledare inom energilösningar
Vi driver visionen om en klimatneutral villamarknad och erbjuder solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-styrsystem Heartbeat. Sedan starten 2021 har vi vuxit till 3000 medarbetare på 80 platser runt om i världen och blev unicorn 2023 som ett av världens snabbast växande cleantechbolag.
Vad väntar du på? Häng med på resan mot en hållbar framtid!
Om rollen
Som projektör inom solenergi har du en nyckelroll i våra projekt. Du ansvarar för den tekniska utformningen och beräkningen av solcellsanläggningar för både villaägare och kommersiella fastigheter, där du ställer om kundernas behov till funktionella och högpresterande system.
Inom ramen för rollen innebär det bland annat att du:
✔️ Göra ritningar och layouter: Du utformar optimala systemlayouts och strängdragningar för maximal effekt och prestanda.
✔️ Göra klart installationsunderlag: Du tar fram kompletta underlag inför installation och planerar effektsäkra kabeldragningar.
✔️ Räkna på snö och vind: Du upprättar snö- och vindlastrapporter som garanterar säkerheten och hållfastheten i varje konstruktion.
✔️ Ställa in batterier: Du konfigurerar och kalibrerar batterisystem för optimal drift och energilagring.
✔️ Kolla materialet: Du ansvarar för att rätt och komplett material finns tillgängligt ute på plats inför varje installation.
✔️ Hjälpa kollegor: Du fungerar som den centrala tekniska expertisen inom företaget och stöttar teamet vid komplexa frågor.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta strukturerat i högt tempo. Du är en lagspelare som kommunicerar tydligt och bidrar till en positiv arbetskultur. Rollen är perfekt för dig som vill växa inom solenergibranschen och påverka övergången till förnybar energi.
Vidare söker vi dig som
⚡Har utbildning inom solenergi
⚡Har erfarenhet som elinstallatör/elkonstruktör (meriterande)
⚡Har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer med både kunder och kollegor tvärs över avdelningar.
Detta får du hos oss...
💜 Möjligheten att bli en nyckelspelare i ett drivet och framåtlutat cleantech-företag inom förnybar energi. 💜 Friskvård och hälsoförmåner, cykelförmån, personal- och hotellrabatter samt tjänstepension. 💜 Sky is the limit! Vi erbjuder kompetensutveckling, mentorskap och interna utbildningar för att du ska nå din fulla potential.
Är du redo att göra skillnad? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
START: Enligt överenskommelse PLATS: Malmö OMFATTNING: 100%
1KOMMA5° strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tar endast emot och bearbetar ansökningar via annons och inte via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143337-2122073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1komma5 Grader AB
(org.nr 559069-2900), https://jobb.1komma5.com
Hyllie Boulevard 21 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
1komma5° Sverige Kontakt
Isabelle Sorte isabelle.sorte@1komma5.com Jobbnummer
10015422