Verksamhetschef till AnOpIVA, Sjukhuset Arvika, Region Värmland
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Arvika Visa alla sjukvårdschefsjobb i Arvika
2026-07-29
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eller i hela Sverige
Vill du leda en verksamhet i förändring och vara med och forma framtidens sjukhus?
Din arbetsplats
Arvika sjukhus står mitt i en utvecklingsresa. Vi stärker vår förmåga att möta framtidens vårdbehov genom att utveckla arbetssätt, stärka samarbeten och skapa en modern, attraktiv och hållbar vård- och arbetsmiljö. Nu söker vi dig som på ett prestigelöst och inspirerande sätt utvecklar människor, verksamheter och vård. Det här är inte ett uppdrag för den som enbart vill förvalta. Det är en möjlighet för dig som drivs av utveckling, som ser potentialen i både människor och verksamhet och som faktiskt vill göra verklig skillnad – varje dag.
Ett sjukhus i rörelse!
Arvika sjukhus har en viktig roll i Region Värmlands samlade vårdutbud och står inför flera spännande utvecklingsinitiativ för att möta framtidens behov. Vi stärker vår attraktivitet som arbetsplats, utvecklar våra vårdflöden och skapar nya möjligheter för samarbete och innovation över verksamhetsgränser. Vi vill vara ett sjukhus där medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet över det arbete de gör. För att lyckas behöver vi ledare som vågar tänka nytt, som bygger tillit och som kan omsätta visioner till konkreta resultat. Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef leder du en verksamhet med hög kompetens, stark yrkesstolthet och stort engagemang. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö, men framför allt för att skapa riktning och framtidstro. Du blir en viktig del av sjukhusets ledning och förväntas bidra till utvecklingen av hela sjukhuset och regionen i sin helhet. Tillsammans med kollegor driver du förändringsarbete som stärker kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Vi söker en ledare som ser möjligheter där andra ser utmaningar och som kan omsätta visioner till verklighet.
Beroende på din profession kan tjänsten eventuellt kombineras med kliniskt arbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett chefsuppdrag, du får möjlighet att påverka riktningen för ett sjukhus i utveckling.
Du får:
• En central roll i ett sjukhus med stort utvecklingsfokus.
• Ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag med mandat att göra skillnad.
• Kompetenta och engagerade medarbetare som vill framåt.
• Ett ledarteam som tror på samarbete, innovation och utveckling.
• Goda möjligheter till personlig utveckling.
• Livskvalitet med närhet till natur, kultur och ett rikt friluftsliv.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är en ledare som skapar framtidstro. Med nyfikenhet, mod och prestigelöshet får du människor att växa och utvecklas tillsammans. Du bygger starka relationer genom ett närvarande och tydligt ledarskap och ser kraften i samarbete över gränser. Samtidigt som du blickar framåt och driver utveckling har du förmågan att omsätta idéer till konkreta resultat här och nu.
Vi söker dig som:
• Är en ledare som får människor att vilja följa med!
• Är trygg och tydlig med erfarenhet av att leda komplexa verksamheter.
• Har en förmåga att skapa engagemang, delaktighet och mätbara mål.
• Har ett DNA där utveckling och förändring är naturliga verktyg för förbättring.
• Har god känsla för verksamhetsstyrning, ekonomi och strategiskt arbete.
• Har relevant akademisk utbildning.
• Erfarenhet av anestesi- operation eller intensivvård.
• Förstår sambandet mellan god arbetsmiljö, engagerade medarbetare och högkvalitativ vård.
• Främjar delaktighet och inspirerar till en kultur där kvalitet, utveckling och arbetsglädje går hand i hand.
Det är meriterande om du är läkare, men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Är du redo att ta nästa steg?
Välkommen att leda, utveckla och göra skillnad - på riktigt!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
AnOpIva Arvika Kontakt
Områdeschef
Niklas Lindberg 010-8312444 Jobbnummer
10015420