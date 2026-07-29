Account Manager till ett snabbväxande scaleup-bolag
RiseRank AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Om RiseRank
RiseRank är ett snabbväxande tech- och marknadsföringsbolag inom Blackfish-koncernen.
Vi hjälper idag restauranger att växa genom lokal SEO och digital synlighet, men vår ambition sträcker sig betydligt längre än så.
Just nu bygger vi några av branschens mest spännande digitala plattformar, där bland annat restauranger.se och julbordsgruppen.se är två av våra största satsningar. Målet är att skapa Nordens ledande digitala ekosystem för restaurang och hospitalitybranschen.
Vi har redan etablerade team i Stockholm, Göteborg Malmö och Norge, vi arbetar idag med kunder i Sverige, Spanien, Italien, Norge och Danmark. Under året fortsätter vår internationella expansion och vi befinner oss i en tydlig scaleup-fas där mycket händer på kort tid.
Det här är därför inte bara en möjlighet att byta jobb.
Det är en möjlighet att komma in tidigt i ett bolag med höga ambitioner och vara med på en tillväxtresa där både bolaget och människorna utvecklas snabbt.
Om rollen
Vi söker nu en Account Manager till vårt huvudkontor i Stockholm.
Du kommer att ansvara för att utveckla nya affärer mot restaurangbranschen och hjälpa företag att öka sin digitala synlighet genom våra marknadsledande SEO-lösningar och växande digitala plattformar.
Du driver hela affären från första kontakt till signerat avtal och blir en viktig del av vår fortsatta expansion.
För dig som gillar att arbeta affärsnära, bygga långsiktiga kundrelationer och påverka din egen inkomst finns mycket goda möjligheter att lyckas hos oss.
Vem vi söker
Vi tror att du redan är en framgångsrik säljare och söker nästa steg i karriären lik som våra befintliga säljare.
Du trivs med att göra affärer, drivs av höga mål och vill vara en del av ett bolag där utvecklingen går snabbt.
Vi tror att du har
Minst två års erfarenhet av uppsökande försäljning
Erfarenhet av B2B-försäljning
Förmåga att driva hela affären självständigt
Ett starkt eget driv och hög aktivitetsnivå
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av digital marknadsföring, SaaS eller SEOPubliceringsdatum2026-07-29Körkortskrav
Vi erbjuder
Hos oss får du betydligt mer än ett vanligt säljobb.
Fast lön tillsammans med en generös provisionsmodell utan tak
Bonusar kopplade till prestation
Möjlighet att växa inom försäljning, ledarskap och framtida internationella satsningar
Chansen att komma in tidigt i ett bolag som befinner sig i en snabb scaleup-fas
Korta beslutsvägar där idéer snabbt blir verklighet
Ett ambitiöst team med högt tempo, stark sammanhållning och tydligt affärsfokusÖvrig information
Anställningsform: Heltid Placering: Stockholm Start: Omgående
Kontaktperson Emmy Zachrisson 📧 emmy@riserank.se
🌐 https://www.riserank.com/sv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6755812-2122060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RiseRank AB
(org.nr 559177-2875), https://riserank.teamtailor.com
RiseRank AB (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
RiseRank Jobbnummer
10015416