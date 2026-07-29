Mångsidig kock till Home Hotel Grand Helsingborg
Strawberry Services AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-07-29
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Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home - Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett fantastiskt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten – vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en kock till Home Hotel Grand i Helsingborg
Om tjänsten -
Förbereda, tillaga och presentera mat av hög kvalitet för både konferensgäster och kvällens middags buffe
Förbereda samt tillaga luncher och sällskapsmenyer till våra konferensgäster
Vi hjälper varandra och det innebär att du även plockar disk, serverar dryck till våra gäster och tar hand om disken
Tillsammans med food & beverage teamet hjälper du till med inköp och inventering
Arbetspassen är schemalagda dagtid, kvällar och helger
Du rapporterar till Food & Beverage Manager
Om dig -
Du älskar att laga mat och är flexibel och pålitlig, med en passion för att skapa fantastiska upplevelser för våra gäster
Du har positiv energi som sprider sig och inspirerar andra
Du är noggrann samtidigt som du är kreativ och vill bidra till minskat matsvinn
Har förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även under press
Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen och kvällen bjuder på
Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt
Bra på kommunikation och uppmärksam på detaljer
Bekväm med att hantera flera uppgifter samtidigt och att fatta självständiga beslut
Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande
Du har dokumenterad erfarenhet som kock på minst tre år, från hotell, restaurang eller storkök
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Friskvårdsbidrag
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Grand Helsingborg oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte – Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
252 26 HELSINGBORG Arbetsplats
Home Hotel Grand Helsingborg Kontakt
Rekryterare
Alexander Christensson alexander.christensson@choice.se +46704562926 Jobbnummer
10015427