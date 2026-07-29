Mångsidig kock till Home Hotel Grand Helsingborg

Strawberry Services AB / Kockjobb / Helsingborg
2026-07-29


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Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home - Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett fantastiskt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten – vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en kock till Home Hotel Grand i Helsingborg
Om tjänsten -

Förbereda, tillaga och presentera mat av hög kvalitet för både konferensgäster och kvällens middags buffe

Förbereda samt tillaga luncher och sällskapsmenyer till våra konferensgäster

Vi hjälper varandra och det innebär att du även plockar disk, serverar dryck till våra gäster och tar hand om disken

Tillsammans med food & beverage teamet hjälper du till med inköp och inventering

Arbetspassen är schemalagda dagtid, kvällar och helger

Du rapporterar till Food & Beverage Manager

Om dig -

Du älskar att laga mat och är flexibel och pålitlig, med en passion för att skapa fantastiska upplevelser för våra gäster

Du har positiv energi som sprider sig och inspirerar andra

Du är noggrann samtidigt som du är kreativ och vill bidra till minskat matsvinn

Har förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även under press

Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen och kvällen bjuder på

Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt

Bra på kommunikation och uppmärksam på detaljer

Bekväm med att hantera flera uppgifter samtidigt och att fatta självständiga beslut

Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande

Du har dokumenterad erfarenhet som kock på minst tre år, från hotell, restaurang eller storkök

Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:

En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts

Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag

Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell

Fyra gratis hotellnätter per år

25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer

Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer

Friskvårdsbidrag

Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Grand Helsingborg oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte – Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Strawberry Services AB (org.nr 556828-7790)
252 26  HELSINGBORG

Arbetsplats
Home Hotel Grand Helsingborg

Kontakt
Rekryterare
Alexander Christensson
alexander.christensson@choice.se
+46704562926

Jobbnummer
10015427

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