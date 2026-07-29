Studie och Yrkesvägledare till Yrkesgymnasiet i Upplands Väsby
Edukatus Alliance AB / Yrkesvägledarjobb / Upplands Väsby Visa alla yrkesvägledarjobb i Upplands Väsby
2026-07-29
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Vi är en personlig gymnasieskola i Upplands Väsby med starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang. Hos oss får du arbeta i en lugn och välkomnande miljö där eleverna står i centrum – och där du som lärare ges utrymme att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi har en tradition av kunskapsutveckling och arbetar varje dag för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas – både i skolan och i livet.Publiceringsdatum2026-07-29Beskrivning
På Yrkesgymnasiet Väsby strävar vi efter att ge våra elever bästa möjliga stöd i deras utbildningsval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad. För att uppnå detta söker vi nu en studie- och yrkesvägledare som brinner för att bidra till elevernas utveckling. Vi kan erbjuda en deltidstjänst på 33%.
Vi söker dig som:
Kan ge individuell och gruppvägledning för att stimulera elevernas intresse och nyfikenhet inför framtida studier och yrkesval.
Har förmågan att arbeta självständigt och i team, och kan bygga nätverk med representanter från näringslivet och offentliga sektorn.
Är kommunikativ och motiverande i mötet med elever och lärare.
Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), utveckla och forma vårt studie- och yrkesvägledningsprogram.
Arbetar utifrån och är väl förtrogen med de styrdokument som återfinns i Skolverkets lagar och styrdokument.Kvalifikationer
Du har studie- och yrkesvägledarexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med vägledning tidigare.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8144400-2122083". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Industrivägen 20B (visa karta
)
194 77 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10015429