Vakthavande befäl till häktet i Norrköping
Kriminalvården, Häktet Norrköping / Kriminalvårdarjobb / Norrköping Visa alla kriminalvårdarjobb i Norrköping
2025-08-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Häktet Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/norrkoping/#verksamhet
Häktet Norrköping ligger i polishuset och har cirka 50 medarbetare. Ledningsgruppen består av kriminalvårdschef samt tre kriminalvårdsinspektörer, vidare finns en vakthavande befälsorganisation. Häktet har 70 platser. Publiceringsdatum2025-08-10Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl svarar du dygnet runt för vitala säkerhetsfunktioner vid häktet, du ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter och är direkt underställd häktets kriminalvårdsinspektörer. Utanför kontorstid är du även högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren, förankrar fattade beslut, kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Som vakthavande befäl består dina arbetsuppgifter bland annat av att operativt leda arbetet inom häktet, uppföljning av säkerhetsrutiner, dokumentation, planera transporter, operativt ansvar vid incidenter samt att genomföra övningar, säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande och ditt ledarskap till olika situationer med lojalitet till kriminalvårdens uppdrag och regelverk. Du har en god samarbetsförmåga och är rak och tydlig i din kommunikation som ett sätt att bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Det är även viktigt att du har god förmåga att prioritera ditt arbete på ett rationellt sätt under stress eller hög arbetsbelastning samtidigt som du bibehåller en god säkerhetsmedvetenhet. Du bör också ha en god ledarskapsförmåga och tar ett stort ansvar för att nå uppsatta mål. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som kriminalvården bedömer som relevant
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
• Godkänd i Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning
• Utbildning i OC-spray och batong
• Erfarenhet av att arbeta i rollen som vakthavande befäl
• Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i Kriminalvårdens administrativa program, såsom KVR och Heroma
• Erfarenhet av annan arbetsledande/samordnande funktion
• Erfarenhet av att fatta beslut i klientärenden
• Erfarenhet av transportplanering
• Erfarenhet av personalrangering
• God administrativ förmåga
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
