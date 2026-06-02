Väktare till Securitas Filipstad
2026-06-02
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Beskrivning av jobbet
Just nu söker vi en stationär väktare på heltid till en kund i Filipstad. Som stationärväktare är du kundmedveten och deras ansikte utåt. Ofta arbetar du vid en entré och finns där för besökare och välkomnar alla med ett professionellt bemötande, där service och säkerhet står i fokus. Här levererar du trygghet genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Tjänsten passar dig som vill ha en social roll där du kommer i kontakt med många människor.
Vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar. Arbetstiderna är dagtid där även helgjobb kan förekomma. Du arbetar primärt i en reception och är ansvarig för bland annat in- och utpassering och där du är behjälpliga i alla sorters frågor eller situationer, samt ser till att hålla en god servicenivå.
Lite inspirerande ord från några stationära kollegor hos oss
"Hos oss arbetar vi främst med tillträde till området, administration och kundservice. Både kollegorna och kundens personal förgyller arbetspassen med humor och små samtal. Kunden är dessutom väldigt mån om att vi har det bra och uppskattar arbetet vi gör." /Madicken
Är du inte utbildad väktare, så utbildar vi dig! Grundutbildningen är på 9 arbetsdagar och den genomförs på olika orter i Sverige innan anställningen påbörjas. Som nyanställd börjar du med en introduktionsperiod för att komma in i arbetet, känna dig trygg och hantera våra system.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska från första året i gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller inom servicebranschen ex. reception, butik.
Har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt på att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att dessa egenskaper är avgörande för hur du kommer att trivas på jobbet, men även för hur väl du lyckas i rollen.
Som person tror vi att du är serviceinriktad och har kunden i fokus. Du är ärlig, hjälpsam och vaksam och en person som får människor omkring dig att känna sig sedda och lugna. Vi ser att du är organiserad och kan hantera arbetstoppar periodvis. Rollen passar dig som är en självständig person som litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. När ansökningsperioden har gått ut, kontaktar vi aktuella kandidater för intervju. Om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: daniel.mattson@securitas.se
. Om du har funderingar om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta maja.engelbrekt@securitas.se
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde efter sommaren. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester och AI-intervjuer som första urval
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 30/6
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Securitas AB
