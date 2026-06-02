Biträdande rektor åk 4-9, Krungårdsskolan
2026-06-02
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Omgiven av vacker natur och ett växande samhällsliv, är vår skola hjärtat av gemenskapen. Förskolan ligger på ena sidan vägen och på andra sidan ligger grundskolan med årskurserna F-9 inklusive fritidshem samt anpassad grundskola årskurs 1–9. Förskolan har ca 60 barn och grundskolan ca 280. I anpassad grundskola går det ca 30 elever.
Vi söker en biträdande rektor för årskurs 4-9 som ska ingå i ledningsgruppen tillsammans med rektor och biträdande rektor för förskola, fritidshem och dagbarnvårdare.
Arbetsuppgifter
Mönsterås kommuns förskolor och skolor arbetar med Utmanande lärande sedan flera år tillbaka. Det innebär ett förhållningssätt som fokuserar på dialog, feedback, mindset, utmaning och övergångar.
Som biträdande rektor för årskurs 4-9 ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rektor, för att leda och utveckla verksamheten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Ha personalansvar för medarbetare inom årskurs 4-9, inklusive medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling.
• Leda, stödja och följa upp det pedagogiska arbetet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
• Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete genom uppföljning, analys och utvecklingsinsatser.
• Verka för en trygg, inkluderande och studiero-främjande skolmiljö.
• Samverka med elevhälsa, vårdnadshavare och externa samarbetspartners.
• Hantera elevärenden och stödja personal i frågor som rör elevernas kunskapsutveckling och välmående.
• Delta i planering, organisering och utveckling av skolans verksamhet utifrån gällande styrdokument och mål.
Vi ser fram emot att välkomna en ny engagerade medlem till vårt team där vi tillsammans arbetar för att skapa en framtid där varje barn och elev kan blomstra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleexamen inom grundskolans senare år eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som ledare är du närvarande, engagerad och tydlig i din kommunikation. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och ett positivt samarbetsklimat med medarbetare, elever, vårdnadshavare och externa samverkansparter. Genom ditt ledarskap bidrar du till delaktighet, motivation och utveckling av verksamheten.
Du arbetar strategiskt och målinriktat och har förmåga att tillsammans med andra driva skolutveckling utifrån verksamhetens behov och uppsatta mål. Du ser möjligheter i förändrings- och utvecklingsarbete och bidrar med nya perspektiv och idéer som stärker verksamhetens kvalitet. Du är flexibel, lösningsfokuserad, strukturerad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi värdesätter att du har ett genuint intresse för arbetsmiljöfrågor och arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och hållbar arbetsplats, där både elever och medarbetare ges goda förutsättningar att lyckas och utvecklas.
Du ska vara väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument. Erfarenhet av tidigare skolledaruppdrag och rektorsutbildning är meriterande.
Erfarenhet av Office 365 och IST är önskvärt.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv och ser gärna att du bidrar till att bredda och komplettera vår ledningsgrupp genom dina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328508".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Mönsterås Kommun
Mönsterås kommun, Krungårdsskolan Kontakt
Rektor
Linda Wolfgang linda.wolfgang@monsteras.se 010-353 76 01
