Content Creator & Creative Assistant (extraarbete)
2026-06-02
Vi söker två kreativa stjärnor till vårt team på Storefactory ✨
Vi välkomnar särskilt dig som studerar och vill kombinera din utbildning med ett kreativt och utvecklande extrajobb – du behöver alltså inte vara färdig med dina studier för att söka tjänsten.
Storefactory är ett svenskt inredningsvarumärke med fokus på skandinavisk design. Sedan starten 2016 har vi skapat produkter med rena linjer, naturliga material och tidlös känsla för hemmet. I år firar vi dessutom 10 år som företag.
Vi är ett litet men härligt team på åtta personer. Vårt kontor ligger idag i centrala Jönköping och under 2027 kommer vi att flytta till nya lokaler – fortfarande inom Jönköpingsområdet.
Nu söker vi två personer till extratjänster på ca 5 timmar i veckan, med möjlighet till fler timmar vid behov.
Om jobbet
Du kommer bli en del av vårt team och hjälpa till med varierande och kreativa uppgifter, exempelvis:
Fota frilagda produktbilder
Vara med vid fotografering av miljö- och produktbilder
Skapa innehåll till sociala medier
Filma och skapa material till TikTok och Instagram
Hjälpa till med nyhetsbrev och kampanjer
Ta fram skyltmaterial och grafiskt innehåll
Vara delaktig i katalogarbete
Det kan även förekomma arbete kopplat till vårt andra bolag Butik Fabriken, där hjälp med grafiskt material, sociala medier och fotografering kan bli aktuellt.
Vi önskar att du har:
Grundläggande kunskaper i Adobe Illustrator och Adobe InDesign
Vi söker dig som:
Pluggar marknadsföring, kommunikation eller liknande och söker ett roligt extrajobb eller redan arbetar inom marknadsföring och vill ha ett kreativt jobb vid sidan av
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är kreativ och gillar att testa nya idéer
Är positiv och gillar att samarbeta i team
Vill utvecklas och bidra med energi och idéer
Är bekväm framför kameran och tycker det är roligt att skapa content – både bakom och framför linsen
Praktisk information
Tjänsten är på ca 5 timmar per vecka
Arbetstid: dagtid måndag–fredag. Vi är flexibla med dag och tider så att det fungerar med studier eller annat jobb
Arbetsplats: På vårt kontor i Jönköping
Kollektivavtal med avtalsenlig lön
Tjänsten är tidsbegränsad från september 2026 till slutet av juni 2027 – med möjlighet till förlängning
Provanställning 6 månader
Två gånger per år arrangerar vi även outlet och då hjälps hela teamet åt med förberedelser och försäljning. Under dessa perioder finns möjlighet för dig som vill att arbeta fler timmar.
Skicka ditt CV och personliga brev till: work@storefactory.se
. Har du portfolio, projekt eller sociala medier som visar vem du är och vad du skapat får du gärna skicka med det också!
Vid frågor kan du även mejla samma adress.
Kontaktperson för tjänsten: Lisa Bobin Blychert
Ansökan är öppen fram till sista juli och vi börjar kalla till intervjuer efter det. Vi hör av oss till alla sökande, oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: work@storefactory.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Storefactory AB
(org.nr 559039-2535), https://www.storefactory.se/sv/
553 05 JÖNKÖPING
Storefactory
