Joursjuksköterska till Nära Vård Mobila Teamet Linköping
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
I trevlig lokal på Gamla Tanneforsvägen utgår Nära Vårds Mobila team ifrån. Härifrån levererar vi vård och omsorg till SÄBO, LSS och HSV inom hela Linköpings kommun.
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidaretjänst 80-100%
Arbetstider under kväll, natt, dygnet runt på helger och röda dagar
Tillträdesdatum är den 1/9-26 eller enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Är du sjuksköterskan som vill ha frihet, variation och utveckling i din yrkesroll?
Hos oss får du mer än ett arbete. Du får en roll där din kompetens värdesätts, där du arbetar självständigt och tillsammans med goda kollegor, och där varje insats bidrar till ökad trygghet och livskvalitet för våra patienter och dess anhöriga. Och inte minst, för vår omvårdnadspersonal. Som joursjuksköterska hos oss arbetar du med kvalificerad hälso- och sjukvård under kvällar, nätter och helger. Du möter patienter både i deras hemmiljö, och på boenden, och bidrar till att skapa trygghet, kontinuitet och hög vårdkvalitet.
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra medicinska bedömningar och omvårdnadsinsatser
Hantera akuta situationer och fatta självständiga beslut
Ge stöd och rådgivning till patienter, anhöriga och omsorgspersonal
Samverka med läkare, kollegor och andra vårdaktörer
Dokumentera och följa upp vårdinsatser enligt gällande riktlinjer
Vi söker nu en engagerad och trygg joursjuksköterska som vill bli en del av vårt team.
KvalifikationerPubliceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Leg sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård eller primärvård
Tidigare arbete som jour- eller beredskapssjuksköterska
Erfarenhet av akutsjukvård, ambulanssjukvård eller akut omhändertagande
Vidareutbildning inom distriktssköterske-, geriatrik-, akut- eller intensivvård
Utbildning inom palliativ vård
Kunskap inom sårvård, diabetesvård eller demensvård
Erfarenhet av handledning eller utbildning av omsorgspersonal
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Åsa Söderstedt asa.soderstedt@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7835124-2030620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Överstegatan 22 (visa karta
)
582 12 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9941725